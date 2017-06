Ιούνιος 13th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Διακρίθηκαν μεταξύ των καλύτερων εταιρειών της Ευρώπης



Οι αμιγώς ελληνικές εταιρείες Διαμαντής Μασούτης ΑΕ (αλυσίδα σούπερ μάρκετ), Epsilon Net (εταιρεία πληροφορικής, Προϊόντα Λογισμικού) και PCS (Παροχή Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων), καθώς και οι πολυεθνικές AbbVie Pharmaceuticals, DHL, JTI, MARS (Mars Hellas και Royal Canin Hellas), SC Johnson Hellas και SAS Institute, οι οποίες δραστηριοποιούνται και στη χώρα μας, είναι οι εννέα εταιρείες της ελληνικής αγοράς οι οποίες διακρίθηκαν μεταξύ των καλύτερων εταιρειών της Ευρώπης όσον αφορά στο εργασιακό τους περιβάλλον. Η λίστα των καλύτερων ευρωπαϊκών εταιρειών, των οποίων η βράβευση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 8 Ιουνίου στο Παρίσι, κατά τη διάρκεια επίσημου δείπνου στο «Palais Brongniart» αριθμεί 125 επιχειρήσεις και περιλαμβάνει 25 πολυεθνικές, και 100 τοπικές (εθνικές). Πιο συγκεκριμένα από αυτές οι 30 είναι μεγάλες επιχειρήσεις με πάνω από 500 εργαζόμενους, οι 50 μεσαίες με 50 έως 500 εργαζόμενους και για πρώτη φορά φέτος υπάρχουν 20 μικρές με 20 έως 49 εργαζόμενους.

Την πρωτιά στις πολυεθνικές της Ευρώπης για το 2017 κατέκτησε η Mars, στις μεγάλες εθνικές εταιρείες η Γαλλική Davidson (συμβουλευτική εταιρεία σε θέματα τεχνολογίας), στις μεσαίου μεγέθους η επίσης συμβουλευτική εταιρεία σε θέματα τεχνολογίας η Σουηδική Cygni και στις μικρού μεγέθους η Ελβετική εταιρεία Πληροφορικής Rackspace International GmbH. Στη φετινή ευρωπαϊκή έρευνα συμμετείχαν 2.340 εταιρείες από 19 χώρες. Οι κορυφαίοι κλάδοι, αυτοί δηλαδή στους οποίους ανήκουν οι περισσότερες εταιρείες της λίστας είναι οι εξής: Πληροφορική, Επαγγελματικές Υπηρεσίες, και σε μικρότερο ποσοστό, Οικονομικές Υπηρεσίες και Ασφάλειες, Βιομηχανία και Παραγωγή Προϊόντων. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 20 και πλέον χρόνων, μέσα από τις έρευνες εργασιακού κλίματος που διεξάγει το Great Place to Work σε έξι ηπείρους, έχει αποδειχθεί ότι η εμπιστοσύνη των εργαζομένων στη διοίκηση μιας εταιρείας τους, η υπερηφάνεια που νοιώθουν για τη δουλειά τους και την εταιρεία τους και η αίσθηση συντροφικότητας με τους συναδέλφους τους, αποτελούν διεθνώς τα θεμέλια για ένα εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Ο Δημήτρης Γκανούδης, Γενικός Διευθυντής του Great Place to Work στην Ελλάδα, τονίζει ότι «είναι ιδιαίτερα θετικό στις σημερινές συνθήκες που βιώνουμε, το γεγονός ότι βραβεύονται εταιρείες της ελληνικής αγοράς μεταξύ των καλύτερων της Ευρώπης και μάλιστα φέτος σε όλες τις κατηγορίες, μικρές, μεσαίες, μεγάλες και πολυεθνικές. Οι επιχειρήσεις αυτές αποδεικνύουν ότι κτίζοντας πάνω στην ειλικρίνεια, την επικοινωνία, το σεβασμό και τη συντροφικότητα, κατορθώνουν να δημιουργήσουν ένα εργασιακό περιβάλλον που ξορκίζει την κρίση και δίνει σε όλους μας νότες αισιοδοξίας». newsbeast

