Ιούνιος 13th, 2017 by Σταματίνα

Συνάντηση των τεσσάρων Περιφερειαρχών –Ηπείρου Αλέξανδρου Καχριμάνη, Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρου Καρυπίδη, Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου Τζιτζικώστα και Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης Χρήστου Μέτιου- πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στο μεσημέρι, στην έδρα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη και κατόπιν ενημέρωσης από τον Πρόεδρο της «Εγνατία Οδός ΑΕ» Απόστολο Αντωνούδη και τους εργαζόμενους στην εταιρία, αλλά και συζήτησης για το θέμα των διοδίων επί του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού, οι τέσσερις Περιφερειάρχες κατέληξαν στην εξής πρόταση προς την Κυβέρνηση:



1.Να εφαρμοστεί αναλογικό σύστημα χρέωσης των διοδίων επί της Εγνατίας Οδού, με μέγιστο αντίτιμο 0,03 ευρώ ανά χιλιόμετρο και στο μέλλον. 2.Να μη λειτουργήσει, ούτε να κατασκευαστεί νέος σταθμός διοδίων, μετωπικός ή πλευρικός, μέχρι την εφαρμογή του αναλογικού συστήματος χρέωσης. 3.Για τις εντός Περιφερειακών Ενοτήτων εσωτερικές μετακινήσεις να μην υπάρχει χρέωση. 4.Σε Περιφερειακές Ενότητες όπου λειτουργούν ήδη περισσότερα του ενός διόδια, οι τιμές να διαμορφωθούν στη βάση της αναλογικότητας, με αντίτιμο 0,03 ευρώ ανά χιλιόμετρο. 5.Να θεσπιστεί ειδική τιμολογιακή πολιτική για τους συχνούς χρήστες της Εγνατίας Οδού.



6.Να μη λειτουργήσουν διόδια σε δρόμους που δεν έχουν χαρακτηριστικά κλειστού αυτοκινητοδρόμου. loading…

