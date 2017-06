Ιούνιος 13th, 2017 by Σταματίνα

Υπάρχουν πέντε περιοχές στη Γη όπου το προσδόκιμο ζωής των κατοίκων τους φθάνει τα 100 χρόνια. Είναι οι λεγόμενες «Μπλε Ζώνες», όπως τουλάχιστον τις έχει χαρακτηρίσει ο αρθογράφος του National Geographic Νταν Μπουέτνερ, ο οποίος και έχει εξερευνήσει τα μυστικά τους στο βιβλίο του «The Blue Zones Solution: Eating and Living Like the World’s Healthiest People».



Πού κατέληξε μελετώντας τη διατροφή των κατοίκων των περιοχών αυτών; Πώς καταφέρνουν να ζουν μέχρι μεγάλες ηλικίες, υγιείς ως το τέλος; Η απάντηση του είναι «χάρη στη διατροφή τους». Και για αυτό ο Μπουέτνερ βάλθηκε να ανακαλύψει τα μυστικά της διατροφής τους, αυτά που τους χαρίζουν τη μακροζωία. Εχει καταλήξει, μάλιστα, σε πέντε τρόφιμα, τα οποία όπως υποστηρίζει, ανεξάρτητα με το που ζει κανείς χαρίζουν μακροζωΐα: Φασόλια

Χόρτα

Δημητριακά

Ξηροί καρποί Στις πέντε «Μπλε Ζώνες» του πλανήτη, απλά, όπως λέει, ξέρουν πώς να μαγειρεύουν τις τροφές αυτές ώστε να έχουν ωραία γεύση και πώς να τις βελτιστοποιούν για να παίρνουν όλα τα οφέλη για την υγεία τους». Με αφορμή όλα όσα υποστηρίζει ο Μπουέτνερ η δημοσιογράφος του NBC Μαρία Σίβερ επισκέφθηκε τρεις από τις πέντε «Μπλε Ζώνες». Ανάμεσά τους και την Ικαρία. Ορίστε τι διαπίστωσε: Ικαρία

«Στο απομακρυσμένο ελληνικό νησί της Ικαρία, το προσδόκιμο ζωής των κατοίκων ξεπερνά κατά μια δεκαετία αυτό των Αμερικανών. Στην Ικαρία το 97% των ανθρώπων είναι άνω των 70 ετών και ο Μπουέτνερ βρήκε μόνο τρεις που είχαν συμπτώματα άνοιας (το 50% των Αμερικανών άνω των 85 έχει άνοια).

Ενα από τα πιο κοινά φαγητά στο νησί είναι η άγρια πικραλίδα, βρασμένη απλά, όπως το σπανάκι. Αυτά τα χόρτα έχουν 10 φορές περισσότερα αντιοξειδωτικά απ’ ότι το κόκκινο κρασί, σύμφωνα με τον Μπουέτνερ. Ενα ακόμη αγαπημένο πιάτο των Ικαριωτών είναι τα ρεβίθια, τα οποία αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο κάθε διατροφής μακροζωίας, στον κόσμο».



Κόστα Ρίκα

«Η χερσόνησος της Νικόγουα είναι γνωστή για τις όμορφες αμμουδερές παραλίες της, την εξωτική άγρια φύση της και τους κατοίκους της που αψηφούν το θάνατο. Στη Νικόγουα 1 στους 250 φθάνει τα 100, ποσοστό τεράστιο αν συγκριθεί με το 1 προς 4.000 στην Αμερική.

Η διατροφή τους αποτελείται από ρύζι, φασόλια και τορτίγιες.

Ο Μπουέτνερ, πάντως είχε πει πως αν ένας μέσος Αμερικανός προσέθετε μια κούπα φασόλια στη διατροφή του την ημέρα, θα ζούσε για πολύ περισσότερα χρόνια». Λόμα Λίνντα, Καλιφόρνια

«Μια ώρα δυτικά από το Λοας Αντζελςε, στη Λόμα Λίμα της Καλιφόρνια ζει μια θρησκευτική κοινότητα η οποία δεν τρώει κρέας ή ψάρια, δεν πίνει ποτέ αλκοόλ και δεν καπνίζει. Ολα αυτά έχουν σαν συνέπεια να ζουν περίπου 10 χρόνια περισσότερο απ’ ότι ο μέσος Αμερικανός. Στη Λόμα Λίμα η υγιεινή διατροφή είναι μέρος της θρησκείας. Η διατροφή τους εμπνέεται από τη Βίβλο, τη διατροφή στον Κήπο της Εδέμ. Τα γεύματά τους βασίζονται σε φασόλια, ξηρούς καρπούς, πλιγούρια βρώμης, ψωμιά ολικής άλεσης και πραγματικό γάλα σόγιας. Πίνουν, επίσης, έξι με οκτώ ποτήρια νερό ημερησίως. Τέλος, οι πολίτες της Λόμα Λίντα βρίσκονται σε διαρκή κίνηση, περπατούν συνεχώς και γενικά έχουν ένα αυστηρό τρόπο ζωής. iefimerida loading…

