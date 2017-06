Ιούνιος 13th, 2017 by Σταματίνα

Σε εφαρμογή αναμένεται να τεθεί μέσα στον Ιούνιο η λοταρία αποδείξεων. Με βάση το επικαιροποιημένο μνημόνιο θα πρέπει να εφαρμοστεί μέσα η διάταξη που ψήφισε το Δεκέμβριο και προβλέπει ότι «οι συναλλαγές οι οποίες πραγματοποιούνται με τη χρήση μέσων πληρωμής με κάρτα ή με άλλο ηλεκτρονικό μέσο για την αγορά αγαθών ή τη λήψη υπηρεσιών, λαμβάνονται υπόψη για τη συμμετοχή σε πρόγραμμα δημόσιων κληρώσεων».



Όπως αναφέρει ρεπορτάζ της εφημερίδας «Ελευθερία του Τύπου» από την ψήφιση του νόμου είχε καταστεί σαφές ότι τα πολυτελή έπαθλα ή τα μεγάλα χρηματικά ποσά ήταν εκτός της λογικής του υπουργείου Οικονομικών, καθώς το ετήσιο κόστος αυτών των κληρώσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 12 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η εφημερίδα η ιδέα των κληρώσεων ακινήτων που προέρχονται από κατασχέσεις εγκαταλείφθηκε εξ αρχής λόγω πολύπλοκων νομοτεχνικών προβλημάτων.



Εγκαταλείπεται επίσης η ιδέα των κληρώσεων πολυτελών αυτοκινήτων από κατασχεθέντα του ΟΔΔΥ καθώς υπάρχει ζήτημα ευθυνών και εγγυήσεων που περιπλέκουν τα πράγματα. Επομένως οι κληρώσεις που θα γίνονται θα αφορούν σε χρηματικά ποσά και οι τυχεροί δεν θα παίρνουν στα χέρια τους ζεστό χρήμα, αλλά πόντους για σούπερ μάρκετ ή σε προγράμματα καρτών, τους οποίους θα μπορούν να εξαργυρώνουν για την αγορά αγαθών. Οι κληρώσεις σύμφωνα με την εφημερίδα θα γίνονται: 1. επί τόπου και σε πραγματικό χρόνο καθώς και 2. σε εβδομαδιαία βάση. Στις ημερήσιες κληρώσεις το έπαθλο θα είναι πολλαπλάσιο της αξίας της συναλλαγής αλλά με συγκεκριμένο πλαφόν. Αντίθετα στις εβδομαδιαίες κληρώσεις το ποσό δεν θα ξεπερνά τα 500-1.000 ευρώ.

