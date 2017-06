Ιούνιος 13th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Νωρίτερα, απεγκλωβίστηκε ζευγάρι ηλικιωμένων από τη Βρίσα – Εικόνες μεγάλης καταστροφής στο χωριό που σχεδόν ισοπεδώθηκε και σε πολλά χωριά σε μια περιοχή 40 χλμ από το αεροδρόμιο Μυτιλήνης μέχρι το Πλωμάρι Νεκρή ανασύρθηκε στις 20:20 το βράδυ της Δευτέρας μία εγκλωβισμένη στα ερείπια 45χρονη γυναίκα, στη Βρίσα της Λέσβου, όπως μετέδωσε το ΑΠΕ. Η εύρεση της νεκρής γυναίκας έγινε από τα συνεργεία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που επιχειρούσαν εκεί, μετά τον σεισμό των 6,1 Ρίχτερ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ωστόσο, εγκλωβισμένη παραμένει μέχρι αυτή την ώρα στα ερείπια του σπιτιού της μία άλλη γυναίκα, η Ελένη Βαλελή. Ο αντιπεριφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, Στράτης Κυτέλης, είπε στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1 ότι τα σωστικά συνεργεία δεν έχουν επικοινωνία με τη γυναίκα. Από την στιγμή που οι δυνάμεις της πυροσβεστικής εντόπισαν τραυματισμένο με κατάγματα στα πόδια τον Γεώργιο Βαλελή, σύζυγο της αγνοούμενης γυναίκας, γνώριζαν ότι η γυναίκα είναι εγκλωβισμένη στα χαλάσματα του σπιτιού της. Νωρίτερα, η Πυροσβεστική ανακοίνωσε ότι απεγκλωβίστηκε ένα άλλο ζευγάρι ηλικιωμένων από συντρίμμια σπιτιού στη Βρίσα Λέσβου. Δείτε το tweet που έγινε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία στις 19:20 το απόγευμα της Δευτέρας.

Εκκενώθηκε το χωριό Βρισά Εκκενώθηκε πριν από λίγο το χωριό Βρισά αφού η κατάσταση των εναπομεινάντων σπιτιών του οικισμού κρίνεται ιδιαίτερα επικίνδυνη σε περίπτωση μετασεισμών. Οι κάτοικοι της Βρισάς μετακινήθηκαν σε σπίτια συγγενικών τους προσώπων σε άλλα μέρη του νησιού, σε ξενοδοχείο των Βατερών όπου μεταφέρθηκαν κυρίως υπερήλικες και στον καταυλισμό που στήθηκε στο γήπεδο του Πολιχνίτου από το στρατό. Αυτή της στιγμή (10.30 το βράδυ) στο γήπεδο του Πολιχνίτου πραγματοποιείται σύσκεψη για την αντιμετώπιση της όλης κατάστασης υπό τον αναπλητρωτή υπουργό Προστασίας του Πολίτη Νίκο Τόσκα προκειμένου να σχεδιασθεί η αντιμετώπιση της όλης κατάστασης. Από αύριο το πρωί το «στρατηγείο» των εμπλεκόμενων φορέων και των ειδικών επιστημόνων θα λειτουργεί στη γενική γραμματεία Αιγαίου και νησιωτικής πολιτικής στη Μυτιλήνη. Αντιδήμαρχος περιβάλλοντος Λέσβου: Ολοκληρωτική καταστροφή στη Βρισά Για ολοκληρωτική καταστροφή του χωριού Βρισά της περιοχής Πολιχνίτου, στη Λέσβο, μιλά στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Λέσβου, Νίκος Καρασάββας, ο οποίος αυτήν τη στιγμή βρίσκεται στο χωριό. «Ακόμα και αυτά που στέκουν όρθια έχουν πολύ σοβαρά και εμφανή προβλήματα», προσθέτει. Σύμφωνα με τον κ. Καρασάββα, στη Βρισά υπάρχουν τραυματίες που μεταφέρονται στο Κέντρο Υγείας Πολιχνίτου και από εκεί στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης. Από το Πλωμάρι, την επιχείρηση συντονίζουν ο δήμαρχος Λέσβου, Σπύρος Γαληνός, με τους αντιδημάρχους Κώστα Κατσαρό και Μανόλη Αρμενάκα και από τη Βρισά, οι αντιδήμαρχοι Γιώργος Κατζανός και Νίκος Καρασάββας. «Eννιά στα δέκα σπίτια του χωριού είτε έχουν γκρεμιστεί είτε έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές» Μεγάλες ζημίες προκάλεσε στο χωρίο Βρισά των περίπου 800 κατοίκων ο ισχυρός σεισμός 6,1 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ που σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι σε θαλάσσια περιοχή μεταξύ Μυτιλήνης και Χίου. Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Στέλιος Πανσεληνάς, κάτοικος της Βρίσας, «εννιά στα δέκα σπίτια του χωριού είτε έχουν γκρεμιστεί είτε έχουν υποστεί μεγάλες ζημίες». Ωστόσο, όπως διευκρίνισε αυτό αφορά τα παλιά σπίτια του χωριού, καθώς τα νεότερα δεν έχουν τόσο σοβαρές ζημίες. «Όλα τα παλαιά κτίσματα έχουν πέσει μόνο τα νέα έχουν διασωθεί» ανέφερε ο κ. Πανσεληνάς. Επίσης ο κ. Πανσεληνάς δήλωσε ότι οι περίπου 800 κάτοικοι βρίσκονται εκτός χωριού, ενώ έχουν φτάσει στην περιοχή τέσσερα οχήματα της πυροσβεστικής και οχήματα της περιφέρειας Βορείου Αιγίου. Ζημιές στο Πλωμάρι Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Πλωμαρίου, Μανώλη Αρμενάκα, κατέρρευσαν παλιά σπίτια στον οικισμό του Πλωμαρίου, καθώς και ο τρούλος του ναού του Αγίου Παντελεήμονα. Επίσης, έχουν κλείσει λόγω κατολισθήσεων ο κεντρικός δρόμος Μυτιλήνης – Πλωμαρίου στο ύψος του Αγίου Ισιδώρου και ο δρόμος προς την Μελίντα. Σύμφωνα πάντα με τον Αντιδήμαρχο Πλωμαρίου Μανώλη Αρμενάκα ζημιές έχουν αναφερθεί και στον οικισμό της Πλαγιάς. Σε δήλωσή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Χίου, Μανώλης Βουρνούς, δήλωσε ότι δεν υπάρχει καμία αναφορά για σημαντικές ζημιές. Μικρές ζημιές όπως είπε έχουν αναφερθεί στην πόλη της Χίου και στο χωριό Κάμπος. Ζημιές σε παλιά βιομηχανικά κτίρια προκάλεσε ο σεισμός Παλιά βιομηχανικά κτίρια κατέρρευσαν στη Σκάλα Πολιχνίτου. Επίσης κατέρρευσε μέρος της καμινάδας του παλιού βιομηχανικού κτιρίου ελαιοτριβείου στη Σκάλα Λουτρών το οποίο λειτουργεί ως ξενοδοχείο με την επωνυμία «Ζαίρα». Αποτέλεσμα της κατάρρευσης της βιομηχανικής καμινάδας ήταν να καταστραφεί μεγάλο μέρος του κυρίως κτιρίου. Επίσης ρωγμές και πτώσεις σοβάδων έχουν υπάρξει σε πολλά κτίρια στο ιστορικό κέντρο της πόλης της Μυτιλήνης. Ανάμεσα σε αυτά και στο ιστορικό Δημαρχείο στην Προκυμαία της πόλης. Κανένα σοβαρό πρόβλημα σε Χίο, Ψαρά και Οινούσσες-Ασφαλείς οι 120 σύνεδροι του Συμβουλίου Δήμων και Περιφερειών Ευρώπης (CEMR) Δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής στη Χίο σοβαρά προβλήματα από τον σεισμό, ενώ το ίδιο ισχύει και για τα Ψαρά και τις Οινούσσες. Σύμφωνα με ενημέρωση από την αστυνομία όσο και από τον δήμο Χίου, δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Ανάλογη εικόνα δίνουν και οι δήμαρχοι Ψαρών, Κώστας Βρατσάνος και Οινουσσών, Στέφανος Βογιατζής. Ας σημειωθεί ότι στη Χίο, την ώρα της σεισμικής δόνησης ήταν σε εξέλιξη η συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής του Συμβουλίου Δήμων και Περιφερειών Ευρώπης (CEMR) με περίπου 120 συνέδρους από όλη την Ευρώπη, οι οποίοι βγήκαν με ασφάλεια από το κτίριο του Ομηρείου Πνευματικού Κέντρου Χίου όπου και συνεδρίαζαν. Ασφαλείς οι Έλληνες στην περιοχή δικαιοδοσίας του Γενικού Προξενείου Σμύρνης Ασφαλείς είναι όλοι οι Έλληνες στην περιοχή δικαιοδοσίας του Γενικού Προξενείου Σμύρνης, σύμφωνα με ανάρτηση σε σελίδα κοινωνικής δικτύωσης της γενικής προξένου στη Σμύρνη, Αργυρώς Παπούλια. Σύμφωνα με την γενική πρόξενο «παρά την ισχυρή σεισμική δόνηση, υπάρχουν μόνο υλικές ζημιές». Στη Μυτιλήνη μεταβαίνουν κλιμάκια της κυβέρνησης Στη Μυτιλήνη με ελικόπτερο μεταβαίνει ο αναπληρωτής υπουργός Προστασίας του Πολίτη Νίκος Τόσκας, μετά τον μεγάλο σεισμό 6,1R που σημειώθηκε μεταξύ Λέσβου και Χίου. Μαζί του είναι ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Καπάκης, κλιμάκιο του υπουργείου Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκκας, μηχανικοί, και ομάδα της ΕΜΑΚ. Στην Μυτιλήνη μεταβαίνουν και Ειδικά κλιμάκια Μηχανικών του υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, προκειμένου να ξεκινήσουν την καταγραφή των ζημιών. Μάλιστα μαζί τους στο νησί μεταβαίνει και ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Γιώργος Δέδες. Στη Λέσβο μεταβαίνει εκτάκτως ο υφυπουργός Ναυτιλίας Νεκτάριος Σαντορινιός Στη Μυτιλήνη και ειδικότερα στη Βρισά Λέσβου μεταβαίνει εκτάκτως ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Νεκτάριος Σαντορινιός μετά τον ισχυρό σεισμό των 6,1 Ρίχτερ που έπληξε το νησί. Ο υφυπουργός Ναυτιλίας ανέφερε ότι ήδη υπηρεσιακοί παράγοντες του υπουργείου βρίσκονται στο νησί προκειμένου να γίνει μία πρώτη εκτίμηση της κατάστασης. Ειδικό κλιμάκιο μηχανικών της ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε. στη Λέσβο για την καταγραφή ζημιών από τον σεισμό, στα σχολικά και νοσηλευτικά κτίρια Στην αποστολή ειδικού κλιμακίου μηχανικών της ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε. (Κτηριακές Υποδομές) στο νησί της Λέσβου, προχώρησε κατόπιν συνεννόησης με το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, η Διοίκηση της Εταιρίας. Το κλιμάκιο θα προχωρήσει σε αυτοψίες και καταγραφή ζημιών από τον σεισμό, στα σχολικά και νοσηλευτικά κτίρια του νησιού. Σκηνές και νερό από το κέντρο υποδοχής προσφύγων της Μόριας στους σεισμόπληκτους του νησιού Με εντολή του υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, Γιάννη Μουζάλα, διατέθηκαν από το κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης της Μόριας για τις ανάγκες των σεισμόπληκτων της νότιας Λέσβου συνολικά 40 σκηνές των 10 ατόμων η μία και 2.000 μπουκάλια νερό. Ευθ. Λέκκας για σεισμό: Σε λίγες ώρες θα υπάρχει ολοκληρωμένη εικόνα «Είναι σε εξέλιξη το φαινόμενο και οι σχετικές επιχειρήσεις. Σε περίπου δύο ώρες από τώρα θα υπάρχει ολοκληρωμένη εικόνα και για την κατάσταση που επικρατεί στο νησί αλλά και για το πως θα εξελιχθεί το φαινόμενο». Αυτό δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας καθηγητής γεωλογίας Ευθύμιος Λέκκας σχετικά με τον ισχυρό σεισμό 6,1 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ που «χτύπησε» τη Μυτιλήνη σήμερα το μεσημέρι. Όπως είπε ο κ. Λέκκας συνιστά στους κατοίκους ψυχραιμία, να μην ακούν τη φημολογία αλλά μόνον τις επίσημες ανακοινώσεις. Ο κ. Λέκκας μεταβαίνει αυτή την ώρα στην Μυτιλήνη. Κ. Παπαζάχος: Θα ακολουθήσουν αρκετοί ισχυροί μετασεισμοί Βέβαιος ότι πρόκειται για τον κύριο σεισμό εμφανίστηκε με δηλώσεις του ο καθηγητής σεισμολογίας του ΑΠΘ Κώστας Παπαζάχος. Είπε όμως ότι είναι εξίσου βέβαιος ότι θα ακολουθήσουν πολλοί μετασεισμοί ορισμένοι από τους οποίους θα είναι αρκετά ισχυροί και θα δημιουργήσουν ενδεχομένως προβλήματα σε ήδη καταπονημένα κτίρια και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Ο κ Παπαζάχος είπε ότι είναι θετικό ότι ο σεισμός είχε επίκεντρο τη θάλασσα και μάλιστα περίπου 15 χιλιόμετρα από την ακτή προσθέτοντας ότι ένας παρόμοιος σεισμός το 1845 είχε προκαλέσει αρκετά προβλήματα στην ίδια περιοχή της Μυτιλήνης. Η δόνηση έγινε αισθητή και στην Κωνσταντινούπολη Αισθητός και στη Σμύρνη, στη δυτική Τουρκία, έγινε ο σεισμός των 6,1 βαθμών που σημειώθηκε σε θαλάσσια περιοχή κοντά στη Μυτιλήνη, όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Μια δημοσιογράφος του AFP μετέδωσε ότι είδε κατοίκους της πόλης να βγαίνουν ανήσυχοι από τα σπίτια τους. «Ο σεισμός ήταν πραγματικά ισχυρός. Τα πάντα στην κλινική μου άρχισαν να τραντάζονται. Όλοι μας τρέξαμε έξω μαζί με τους ασθενείς» είπε στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς ο Ντιντέμ Ερίς, ένας 50χρονος οδοντίατρος από τη συνοικία Καρσίγιακα στη Σμύρνη. «Είμαστε πολύ συνηθισμένοι στους σεισμούς καθώς ζούμε στη Σμύρνη, αλλά αυτός (ο σεισμός) ήταν διαφορετικός. Σκέφτηκα ότι αυτήν την φορά θα πεθαίναμε» συμπλήρωσε ο ίδιος. Χρήστες των ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης που βρίσκονται στη δυτική Τουρκία έκαναν λόγο για μια ισχυρή και με μεγάλη διάρκεια σεισμική δόνηση. «Θα παρακολουθούμε τους μετασεισμούς τις επόμενες ώρες, ημέρες και εβδομάδες» επισήμανε ο Χαλούκ Οζενέρ, επικεφαλής του Παρατηρητηρίου Καντίλι της Τουρκίας. Σύμφωνα με τον ίδιο οι μετασεισμοί ενδέχεται να έχουν μέγεθος έως και 5,5 βαθμούς. Η σεισμική δόνηση έγινε επίσης αισθητή σε ορισμένες συνοικίες της Κωνσταντινούπολης. Προς το παρόν δεν έχει αναφερθεί κάποιο θύμα ή υλικές ζημιές ή στην Τουρκία. Σκηνές στο γήπεδο του Πολιχνίτου και δωμάτια σε ξενοδοχεία στα Βατερά για τους άστεγους σεισμοπαθείς της Βρισάς Σκηνές στο γήπεδο του Πολιχνίτου στήνει ο στρατός ενώ ο Δήμος Λέσβου ανοίγει δωμάτια σε ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια στην τουριστική περιοχή των Βατερών προκειμένου να φιλοξενηθούν οι άστεγοι σεισμοπαθείς της Βρισάς. Σύμφωνα με το γενικό γραμματέα της Περιφέρειας, αντιστράτηγο εν αποστρατεία Γιώργο Καμπούρη που βρίσκεται στην περιοχή της Βρισάς, η καταστροφή του χωριού είναι ολική. Μεταξύ των κατεστραμμένων κτιρίων είναι και το παλιό σχολείο του χωριού. Διαρκής ενημέρωση σχετικά με τον σεισμό από τους επίσημους λογαριασμούς του Δήμου Λέσβου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Με ανακοίνωση του Δήμου Λέσβου γίνεται γνωστό ότι για οποιαδήποτε αναφορά ή πληροφορία σχετικά με τον σεισμό, οι πολίτες του νησιού μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 22513 50575. Με την ίδια ανακοίνωση γίνεται γνωστό ότι το τηλεφωνικό κέντρο του παλιού Δημαρχείου Μυτιλήνης δεν θα λειτουργήσει αύριο Τρίτη 13 Ιουνίου λόγω ζημιών στο κτίριο. Διαρκής ενημέρωση υπάρχει από τους επίσημους λογαριασμούς του Δήμου Λέσβου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook: https://www.facebook.com/lesvosmunicipalityofficial Twitter: @DimosLesvou Κατολισθήσεις έχουν σημειωθεί και στην παραλία του Αγίου Ισιδώρου στο Πλωμάρι.



protothema,αμπε

