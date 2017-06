Ιούνιος 13th, 2017 by Σταματίνα

Γυναικεία πόδια που κάθονται δίπλα σε μια πισίνα και δείχνουν υπέροχα, αψεγάδιαστα και, κυρίως, αδύνατα. Είναι η κλασική φωτογραφία που περνάει από το feed σας στο Facebook και το Instagram, κάθε καλοκαίρι. Μια γυναίκα μας απέδειξε γιατί αυτή η εικόνα μπορεί να απέχει έτη φωτός από την πραγματικότητα.



Όλοι όσοι το χρησιμοποιούν ξέρουν ότι οι φωτογραφίες στο Instagram δεν δείχνουν απαραίτητα την αλήθεια ή έστω, ας πούμε, ότι την αναπαριστούν με τον όσο δυνατόν πιο κολακευτικό τρόπο.

Δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα με αυτό αν δεν προωθούσε το πρότυπο μιας ψεύτικης και άπιαστης τελειότητας και δεν ήταν πηγή ανασφαλειών για κάθε γυναίκα. Έτσι, κάθε φορά που περνάει από το feed μας η φωτογραφία μιας κοπέλας με αψεγάδιαστα πόδια και επίπεδη κοιλιά, η πρώτη μας αντίδραση είναι να κοιτάξουμε το δικό μας σώμα και, απογοητευμένες με τη δική μας λιγότερο ή καθόλου τέλεια εικόνα σε σύγκριση με αυτό που βλέπουμε, να αναρωτηθούμε «εγώ γιατί να μην είμαι έτσι;».



Τον τελευταίο καιρό, έχουμε δει δεκάδες γυναίκες στον αγώνα κατά του body shaming και υπέρ του αληθινού -με ψεγάδια, σημάδια, χαλάρωση, κυτταρίτιδα- γυναικείου σώματος. Μοντέλα όπως η Ashley Graham, αλλά και social media ingfluencers, δεν διστάζουν να δείξουν το γυναικείο σώμα όπως πραγματικά είναι, γκρεμίζουν στερεότυπα σχετικά με το «τέλειο σώμα» και συμβάλλουν στην εξάπλωση μιας πιο body positive φιλοσοφίας. Μία από αυτές είναι και η Imre Çeçen , μια fitness μπλόγκερ, με περισσότερους από 259.000 followers στο Instagram, η οποία, με πολύ χιούμορ και δυναμισμό, προωθεί την θετική στάση για το γυναικείο σώμα και υποστηρίζει ότι ακόμα και τα τέλεια σώματα που βλέπουμε στα social media είναι ξεκάθαρα αποτέλεσμα στάσης του σώματος και κατάλληλου φωτισμού. Πρόσφατα, θέλοντας να καταρρίψει ακόμα ένα μύθο, ανέβασε αυτή τη φωτογραφία στο Instagram στην οποία δείχνει ότι ακόμα και η φωτογραφία με τα τέλεια πόδια γυναικών που κάθονται δίπλα στην πισίνα δεν είναι παρά αποτέλεσμα του εξής τρικ: Απλώς, όπως λέει, πηγαίνουν στην άκρη του επιπέδου της πισίνας, γέρνουν προς τα πίσω, σηκώνουν τα πόδια τους έτσι ώστε να μην εφάπτονται με την επιφάνεια που κάθονται και να φαίνονται εξαιρετικά αδύνατα. «Την επόμενη φορά που θα δείτε μια από αυτές τις υπέροχες φωτογραφίες κοριτσιών δίπλα στην πισίνα, μην νιώσετε περίεργα αν τα δικά σας πόδια δεν φαίνονται έτσι- γιατί, στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν πόδια που να μοιάζουν έτσι σε καθιστή θέση». Όπως, εύλογα εξηγεί και δείχνει, όταν τα πόδια εφάπτονται με μια επιφάνεια, απλώνουν! «Αυτό δεν σημαίνει ότι είσαι χοντρή. Αν δεν θέλεις τα πόδια σου να φαρδαίνουν όταν κάθεσαι μπορείς να διαλέξεις πέτρινα πόδια. Εγώ θα διάλεγα από μάρμαρο!», λέει,μεταξύ άλλων, χιουμοριστικά. Αν θέλετε λίγη ακόμα έμπνευση και πολλές δόσεις πραγματικότητας από την Imre τσεκάρετε το λογαριασμό της στο Instagram. bovary loading…

This entry was posted on Τρίτη, Ιούνιος 13th, 2017 at 23:06 and is filed under ΑΣΤΕΙΑ, ΓΥΝΑΙΚΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.