Ιούνιος 13th, 2017

Πολλές φορές, ένα φλυτζάνι του καφέ μοιάζει ιδανικό για να μας δώσει ενέργεια, ειδικά όταν δεν έχουμε κοιμηθεί αρκετά. Εκτός όμως από αυτή την ιδιότητα, δηλαδή να μας γεμίζει ενέργει, ο καφές έχει και ένα άλλο αναπάντεχο όφελος: σύμφωνα με νέα έρευνα καθώς η καφεΐνη μπορεί να αμβλύνει τον πόνο.



Η μελέτη που έγινε από τους ερευνητές έδειξε ότι τόσο η καφεΐνη όσο και η μοδαφινίλη ενισχύουν την ντοπαμίνη στον εγκέφαλο, η οποία παίζει σημαντικό ρόλο στην ανακούφιση από τον πόνο.

Οι ερευνητές συμπεραίνουν ότι ο επαρκής ύπνος σε συνδυασμό με ουσίες που θέτουν τον οργανισμό σε εγρήγορση, όπως η καφεΐνη, μπορεί να προσφέρουν σημαντική ανακούφιση από τον χρόνιο πόνο.



Χρειάζεται ωστόσο περαιτέρω έρευνα στους ανθρώπους για να καθοριστεί η διάρκεια του ύπνου που απαιτείται και αν η καφεΐνη μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση του πόνου. baby loading…

