Ιούνιος 13th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Η εταιρεία έχει ήδη νοικιάσει γραφεία στο κέντρο και ψάχνει ακίνητα Σημαντικές κινήσεις αναμένονται το προσεχές διάστημα στην ελληνική αγορά, καθώς ο ένας μετά τον άλλο, οι ξένοι πολυεθνικοί όμιλοι ετοιμάζουν την είσοδό τους. Μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται το μεγάλο βήμα από τη γαλλική Decathlon Group, μια από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές αλυσίδες αθλητικών ειδών, με πάνω από 1.000 καταστήματα σε 28 χώρες. Η Ελλάδα ήταν από καιρό στο σχεδιασμό του γαλλικού ομίλου, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει επεκταθεί σε γειτονικές αγορές, στη Βουλγαρία (4 καταστήματα), τη Τουρκία (9 καταστήματα) αλλά και τη Ρουμανία (17 καταστήματα), ενώ πρόσφατα επεκτάθηκε στη Σλοβενία.

Η πολυεθνική έχει ιδρύσει τη θυγατρική της Decathlon Greece Sporting Goods. Σύμφωνα με πληροφορίες η εταιρεία έχει ήδη νοικιάσει γραφεία στο κέντρο, όπου στεγάζονται στελέχη από τη Γαλλία και βρίσκεται σε αναζήτηση ακινήτου για να μπει άμεσα στην ελληνική αγορά. Η Decathlon δεν εμπορεύεται τα «επώνυμα» αθλητικά προϊόντα, αλλά δικά της brands ανά άθλημα και προφανώς απευθύνεται σε ένα κοινό που δεν έχει ως προτεραιότητα τα γνωστά brands. Το πλάνο ανάπτυξής της απαιτεί μεγάλους εμπορικούς χώρους της τάξης των 2.000 τετραγωνικών και άνω και για το λόγο αυτό συνήθως επιλέγονται περιοχές εκτός των αστικών κέντρων για τα καταστήματά της, συχνά σε εμπορικά κέντρα. Στόχος της Decathlon είναι να διεκδικήσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κομμάτι από την «πίτα» της αγοράς αθλητικών ειδών, η οποία υπολογίζεται κοντά στα 250 εκατ. ευρώ. H Decathlon Group μετρά πάνω από 1.000 καταστήματα σε 28 χώρες και πέρυσι έκανε τζίρο της τάξεως των 10 δισ. ευρώ. Ο αριθμός εργαζομένων στον όμιλο ξεπερνά τις 78.000. Tο πρώτο καταστήματά της το «εγκαινίασε» το 1976 και πλέον έχει κάνει δυναμικό άνοιγμα στην Kίνα με 214 σημεία πώλησης, στην Iταλία με 113, στην Iσπανία με 149 κ.α. Στην Γαλλία διατηρεί 301 καταστήματα. news

This entry was posted on Τρίτη, Ιούνιος 13th, 2017 at 09:42 and is filed under ΕΡΓΑΣΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.