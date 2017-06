Ιούνιος 12th, 2017 by Σταματίνα

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Π. Σκουρλέτη και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Α. Χαρίτση, ενισχύεται ο Δήμος Τρίπολης με 1,9 εκατ. Ευρώ. Χρήματα για έργα αποκατάστασης των ζημιών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή το προηγούμενο διάστημα.



Οι πόροι προέρχονται από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και θα διατεθούν για την επισκευή αγροτικού οδικού δικτύου μήκους 120 χλμ.

Η χρηματοδότηση αποτελεί μέρος του συνολικότερου σχεδιασμού της Κυβέρνησης για την στήριξη των περιοχών που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές. Οι δύο Υπουργοί επισήμαναν ότι πέρα από την κάλυψη των άμεσων αναγκών, προκειμένου να βελτιωθεί η καθημερινότητα των πολιτών και να επανέλθει η κανονικότητα των παραγωγικών δραστηριοτήτων στις πληγείσες περιοχές, απαιτείται μακρόπνοος και προσεκτικός σχεδιασμός των έργων υποδομών.



Στο πλαίσιο αυτό είναι απαραίτητη η άμεση και ενεργή εμπλοκή των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης ώστε να αντιμετωπιστούν από κοινού, από την Κυβέρνηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι ελλείψεις και οι παθογένειες δεκαετιών.

Τέλος, τόσο ο κ. Σκουρλέτης όσο και ο κ. Χαρίτσης δεσμεύτηκαν ότι θα σταθούν αρωγοί στους Δήμους και τις Περιφέρειες για την υποβολή καλά σχεδιασμένων προτάσεων και την υλοποίηση των αναγκαίων παρεμβάσεων. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

