Ιούνιος 12th, 2017 by Χρήστος Μίμης



Μετά από μία πολύ κουραστική μέρα (οχτώ ώρες μέσα στο γυμναστήριο) και δύο συνεχόμενα παιχνίδια, παίζοντας οχτώ σετ , το Σάββατο (10-6), ο Αστέρας Γρεβενών συγχαίρει τις αθλήτριες του συλλόγου για την υπερπροσπάθεια που κατέβαλαν στο άτυπο final four που διοργάνωσε ο Μίλωνας Γιαννιτσών κατακτώντας την τρίτη θέση.

Παίξαμε, κουραστήκαμε, χτυπήσαμε, πονέσαμε, χάσαμε, κερδίσαμε, κλάψαμε, γελάσαμε!!!

Αυτή είναι η μαγεία του Βόλεϊ και του αθλητισμού!!! Αστέρας Γρεβενών

