Ιούνιος 12th, 2017 by Σταματίνα

Μια από τις πιο ενοχλητικές καταστάσεις που μπορεί να

αντιμετωπίσετε, ιδιαίτερα το καλοκαίρι, είναι να ξεχάσετε να βάλετε αποσμητικό και να το διαπιστώσετε ενώ είστε, για παράδειγμα, καθ’ οδόν για κάπου. Ωστόσο, υπάρχει ένα μικρό τρικ που πρέπει να έχετε κατά νου. Καλό είναι να έχετε πάντα μαζί σας ένα απολυμαντικό υγρό για τα χέρια. Τρίψτε μερικές σταγόνες σε κάθε μασχάλη και αφήστε το υγρό να εξατμιστεί –δεν θα χρειαστούν πάνω από μερικά δευτερόλεπτα.



Δεδομένου ότι η κακοσμία του σώματος οφείλεται σε βακτήρια που ζουν και αναπαράγονται στην επιδερμίδα μας, το απολυμαντικό υγρό θα σας απαλλάξει από τις δυσάρεστες οσμές αφού εξοντώνει τους μικροοργανισμούς αυτούς. Το οινόπνευμα που περιέχει το απολυμαντικό υγρό βοηθά επίσης να εξατμιστεί πιο γρήγορα ο ιδρώτας. baby loading…

