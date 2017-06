Ιούνιος 12th, 2017 by Σταματίνα

Το πράσινο φως για την ανέγερση πάνω από 8.000 νέων κατοικιών στη Δυτική Όχθη έδωσε χθες το Ισραήλ στη μεγαλύτερη επέκταση εβραϊκών οικισμών στην περιοχή εδώ και 25 χρόνια.



Σύμφωνα με τον υπερεθνικιστή υπουργό Άμυνας της χώρας, Άβιγκντορ Λίμπερμαν, την περασμένη εβδομάδα εγκρίθηκαν 3.651 νέες κατοικίες. «Αυτό που εγκρίναμε στις 6 και 7 Ιουνίου είναι το μάξιμουμ που μπορεί να εγκριθεί», είπε, όπως αναφέρει η Haaretz. Μέχρι στιγμής φέτος οι ισραηλινές αρχές ενέκριναν τα σχέδια για την ανέγερση συνολικά 8.345 κατοικιών – εκ των οποίων οι 3.066 έλαβαν την τελική έγκριση και θα χτιστούν σύντομα. «Τα νούμερα για το πρώτο ήμισυ του 2017 είναι τα υψηλότερα απ’ το 1992», είπε ο Λίμπερμαν επαινώντας την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Νετανιάχου για την επιθετική στάση της στο θέμα της επέκτασης των εβραϊκών οικισμών στη Δυτική Όχθη. «Καλύτερη κυβέρνηση στο θέμα της οικοδόμησης οικισμών δεν υπήρξε», καυχήθηκε ο υπουργός Άμυνας επισημαίνοντας ότι αν πίεζε η κυβέρνηση για περισσότερους «θα τέντωνε το σκοινί πέραν των ορίων αντοχής του θέτοντας ολόκληρο το εγχείρημα σε κίνδυνο». Υπολογίζεται ότι περίπου 400.000 Εβραίοι έποικοι ζουν στη Δυτική Όχθη μαζί με 2,8 εκατομμύρια Παλαιστινίους.



Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο η ανέγερση οικισμών σ’ αυτή την περιοχή θεωρείται παράνομη. Η διεθνής κοινότητα εκφράζει εδώ και χρόνια έντονες ανησυχίες για το θέμα, καταδικάζοντας παράλληλα τη χειροτέρευση των συνθηκών ασφαλείας μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων. Η κυβέρνηση του Ισραήλ σταμάτησε το 1992 την οικοδόμηση επίσημων οικισμών, σύμφωνα με την ισραηλινή οργάνωση παρατηρητών Peace Now, αλλά αυτό δεν εμπόδισε την ανέγερση μη εγκεκριμένων οικισμών στη Δυτική Όχθη. iefimerida loading…

