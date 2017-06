Ιούνιος 12th, 2017 by Σταματίνα

Τα τελευταία χρόνια, κάθε τόσο, ακούμε και για μια νέα υπερτροφή που, σαν ένα εναλλακτικό είδος βρώσιμης βιταμίνης- ενισχύει τον οργανισμό και προλαμβάνει από πολλά νοσήματα και δυσλειτουργίες του οργανισμού. Ένα από αυτά είναι και το -ήδη αγαπημένο σε πολλούς- goji berry.



Η ύπαρξη του χρονολογείται από τα αρχαία χρόνια αφού χρησιμοποιείται στην παραδοσιακή κινεζική ιατρική τα τελευταία 2000 χρόνια. Το ασιατικής καταγωγής superfood με το χαρακτηριστικό πορτοκαλοκόκκινο χρώμα καταναλώνεται τόσο σκέτο, όσο και μέσα σε σνακ ή σαλάτες. Εκτός από την υπέροχη γλυκόπικρη γεύση του είναι γνωστό για την υψηλή του περιεκτικότητα σε βιταμίνες, μέταλλα, φυτικές ίνες και αντιοξειδωτικά που μπορούν να σας βοηθήσουν να καταπολεμήσετε διάφορες ασθένειες, να ελέγξετε το βάρος σας και να βελτιώσετε τη διαδικασία πέψης σας. Όλα αυτά, σε συνδυασμό ότι μας χαρίζει ενέργεια χωρίς ανεβάζει του γλυκαιμικούς δείκτες, το καθιστούν τέλειο σαν σνακ. Μάλιστα όσοι εργάζεστε σε γραφεία και είστε όλη μέρα μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή έχετε ακόμα ένα λόγο να το προτιμήσετε.



Τα goji berry περιέχουν ζεαξαθίνη, ένα αντιοξειδωτικό που ενισχύει την υγεία των ματιών σας. Για την ακρίβεια, σύμφωνα με μια μελέτη που διεξήχθη στην Ελβετία, η καθημερινή κατανάλωση goji berries, καταπολεμά την ήπια κίτρινη απόχρωση που εμφανίζεται μερικές φορές στον αμφιβληστροειδή, η οποία, μακροπρόθεσμα, μπορεί να οδηγήσει σε εξασθένηση των μυών του ματιού και τελικά σε εκφυλισμό της όρασης. Αν, πάλι, δεν σας αρέσει να το μασουλάτε σκέτο, μπορείτε να το προσθέσετε στο πρωινό σας (ταιριάζει απίστευτα με το γάλα μαζί με δημητριακά), στη σαλάτα σας ως γαρνιτούρα ή να το βάλετε μέσα σε smoothie. bovary loading…

