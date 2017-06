Ιούνιος 12th, 2017 by Σταματίνα



Ο καλός και επαρκής ύπνος είναι βασικός για ναμπορούμε να έχουμε ενέργεια όλη την υπόλοιπη μέρα. Εκτός από τις 7-8 ώρες ύπνου που είναι απαραίτητες για να ξεκουραστούμε, υπάρχουν και κάποια άλλα μικρά μυστικά για να είμαστε γεμάτοι ενέργεια την επόμενη μέρα.



Δείτε παρακάτω τρία από αυτά τα «μυστικά» του καλού ύπνου… 1. Ο ύπνος πρέπει να καλύπτει ποσοστό 85% του χρόνου που περνάμε στο κρεβάτι Δεν πρέπει να συνδέουμε το κρεβάτι και την κρεβατοκάμαρα με άλλες δραστηριότητες πέραν του ύπνου και του σεξ, τονίζουν οι ειδικοί! Συμπληρώνουν μάλιστα πως εάν φροντίσουμε να τηρήσουμε τις τρεις πρώτες οδηγίες, η τέταρτη και τελευταία θα έρθει από μόνη της. 2. Πρέπει να κλείνουμε την τηλεόραση και κάθε ηλεκτρονική συσκευή αρκετά νωρίτερα Μπορεί να σας αρέσει να σερφάρετε στο Ίντερνετ λίγο προτού κοιμηθείτε, αλλά οι ειδικοί λένε ότι η χρήση ηλεκτρονικών συσκευών πριν τον ύπνο, μπορούν να προκαλέσουν αϋπνίες και υπερένταση. Οι πάσης φύσεως φωτεινές οθόνες μπορεί να δράσουν σαν διεγερτικά, οπότε θα ήταν καλύτερο να τις αποφύγετε πριν κοιμηθείτε. Προσπαθήστε να χαλαρώσετε το μυαλό σας πριν τον ύπνο κάνοντας κάτι που θα σας ηρεμήσει (πχ. διαβάστε ένα βιβλίο).



3. Το βραδινό γεύμα πρέπει να είναι ελαφρύ Ένα αλμυρό σνακ ή γεύμα ακόμα και 2 ώρες πριν τον ύπνο, μπορεί να θέσει σε εγρήγορση το πεπτικό μας σύστημα κρατώντας μας ξύπνιους. Το αλκοόλ επίσης μπορεί να προκαλεί υπνηλία, αλλά μπορεί να διαταράξει τα πρώτα στάδια του ύπνου. Επιπλέον, τα πολλά υγρά πριν τον ύπνο θα σας αναγκάσουν να επισκεφτείτε την… τουαλέτα κατά την διάρκεια της νύχτας ουκ ολίγες φορές. baby loading…

