Σημεία της ομιλίας του Περιφερειάρχη Θ. Καρυπίδη Τα εγκαίνια της Σχολής Πυροσβεστών πραγματοποιήθηκαν το πρωί του Σαββάτου στην Πτολεμαΐδα,από τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Κοτζιά, τον αναπληρωτή υπουργό Προστασίας του Πολίτη Νίκο Τόσκα και τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Θόδωρο Καρυπίδη, παρουσία του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Καπάκη και του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος Βασίλη Καπέλιου.



Οι δύο υπουργοί εξήραν το έργο και την προσπάθεια του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας που οδήγησε σε αυτό «το στολίδι» για την περιοχή, όπως επισήμαναν. Μάλιστα, ο υπουργός Εξωτερικών δεσμεύτηκε ότι η Σχολή θα αποκτήσει διεθνή αναγνώριση και διεθνή ακτινοβολία και θα προσφέρει γνώση, μόρφωση και αγωγή στους πυροσβέστες χωρών της Βαλκανικής που πολλές από αυτές δεν διαθέτουν Σχολές Πυροσβεστών. Από την πλευρά του ο αναπληρωτής υπουργός Πολιτικής Προστασίας τόνισε ότι «μπορούμε σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς να κάνουμε βήματα μπροστά, να προωθήσουμε τη γνώση, να προωθήσουμε την ανάπτυξη του τόπου, να προχωρήσουμε σε διεθνείς συνεργασίες και αυτό συμβολίζει η πρωτοπόρα Σχολή Πυροσβεστών», ενώ αναφέρθηκε και στις σφοδρές πολιτικές και συνδικαλιστικές αντιδράσεις για να μην γίνει η Σχολή στην Πτολεμαΐδα.



Σημεία της ομιλίας του Περιφερειάρχη «Θέλω να σας συγχαρώ που κλείνατε τα αυτιά σας στις σειρήνες που έλεγαν ότι δεν θα γίνει η σχολή» είπε στην ομιλία του ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θ. Καρυπίδης, απευθυνόμενος στους γονείς και στους δόκιμους πυροσβέστες και συμπλήρωσε «με την επιλογή σας δείξατε απεριόριστη εμπιστοσύνη και μας δώσετε δύναμη, ώστε το εγχείρημα να ολοκληρωθεί και να μπορούμε να σας δώσουμε τις δυνατότητες καλύτερης εκπαίδευσης».

Ο Θ. Καρυπίδης αναφέρθηκε σε «μια μεγάλη ώρα για την Πτολεμαίδα και όλη τη χώρα», αλλά και στην αξιοποίηση της γεωπολιτικής θέσης της Δυτικής Μακεδονίας, μέσα από τη λειτουργία της Σχολής, αλλά και τη δημιουργία του Εθνικού Κέντρου Πολιτικής Προστασίας». Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις μεγάλες αντιδράσεις «από συγκεκριμένα συμφέροντα μέσα και έξω από το Πυροσβεστικό Σώμα και σε αντιπαραθέσεις που έφτασαν μέχρι και το πολιτικό προσωπικό», τονίζοντας χαρακτηριστικά «φτάσανε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να κάνουνε ακόμα και επερώτηση στη Βουλή, για να αποτρέψουν το εγχείρημα» και κατέληξε ευχαριστώντας τους υπουργούς Ν. Κοτζιά και Ν. Τόσκα και τονίζοντας ότι «είναι ένα πολιτικό μάθημα ότι πρέπει να πάψουμε να λειτουργούμε με τις πολιτικές του χθες».







































Μετά το τέλος των ομιλιών πραγματοποιήθηκε δενδροφύτευση και απονομή αναμνηστικών πλακετών: Στον υπουργό Εξωτερικών Ν. Κοτζιά από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Θ. Καρυπίδη και εκ μέρους του Πυροσβεστικού Σώματος από τον αναπληρωτή υπουργό Προστασίας του Πολίτη Ν. Τόσκα

Στον αναπληρωτή υπουργό Πολιτικής Προστασίας Ν. Τόσκα από τον Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Κοζάνης Π. Πλακεντά

Στον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος Β. Καπέλιο από το Δήμαρχο Εορδαίας Σ. Ζαμανίδη

Στο γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Γ. Καπάκη, από τον εντεταλμένο σύμβουλο Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Η. Κάτανα

Στον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Θ. Καρυπίδη από τον γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Γ. Καπάκη.

