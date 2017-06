Ιούνιος 12th, 2017 by Σταματίνα

Μηνύματα, κλήσεις και σερφάρισμα χωρίς να πληρώνουν επιπλέον χρεώσεις θα έχουν από την Πέμπτη 15 Ιουνίου όσοι ταξιδεύουν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κι αυτό γιατί με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καταργούνται τα τέλη περιαγωγής (roaming).



Έτσι, λοιπόν, από την Πέμπτη οι Ευρωπαίοι πολίτες θα μπορούν να ταξιδεύουν από χώρα σε χώρα στην Ε.Ε. χωρίς να χρεώνονται επιπλέον για την τηλεφωνία, τα SMS ή το ίντερνετ (όγκο δεδομένων), αλλά θα χρεώνονται με βάση της εγχώριες τιμές μέσα από το πρόγραμμα κινητής τηλεφωνίας στο οποίο και είναι συνδρομητές. Για παράδειγμα, ο καταναλωτής που έχει επιλέξει ένα μηνιαίο πακέτο δωρεάν ομιλίας, SMS ή δεδομένων στη χώρα του, οποιαδήποτε χρήση γίνεται όταν ταξιδεύει στην Ε.Ε., θα αφαιρείται από το πακέτο, ακριβώς όπως γίνεται και στη χώρα του, χωρίς πρόσθετες χρεώσεις, υπό τον όρο της εύλογης χρήσης. Για το λόγο αυτό καλό θα είναι ο καταναλωτής να ελέγχει το υπόλοιπο του χρόνου του πριν ταξιδέψει αλλά και κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο εξωτερικό. Σε περίπτωση που κάποιος μετακομίσει και εγκατασταθεί μόνιμα σε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε., θα πρέπει να προχωρήσει σε νέα σύμβαση με τοπικό τηλεπικοινωνιακό πάροχο και, στη συνέχεια, θα απολαμβάνει τα ίδια δικαιώματα, όταν ταξιδεύει στο εξωτερικό εντός Ε.Ε.



Για να αποφύγει τους «φουσκωμένους» λογαριασμούς έχει τεθεί ανώτατο όριο όσον αφορά τον όγκο των δεδομένων που μπορεί ο καταναλωτής να «κατεβάσει» από το κινητό ανά τον κόσμο: 50 ευρώ (ή το αντίστοιχο ποσό σε άλλο νόμισμα), εκτός αν έχει συμφωνήσει διαφορετικό όριο με τον πάροχό του. Θα λαμβάνει, επίσης, προειδοποίηση, όταν φθάνει στο 80% του ορίου που έχει συμφωνήσει αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Οι χώρες όπου εφαρμόζονται οι κανόνες περιαγωγής είναι τα 28 κράτη-μέλη της Ε.Ε. ενώ μετά τις 15 Ιουνίου αναμένεται να εφαρμοστούν σύντομα και σε Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία. newsbeast loading…

