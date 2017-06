Ιούνιος 12th, 2017 by Σταματίνα

Είναι η νέα τάση, για όσους θέλουν να προσέξουν τη γραμμή τους. Τα σπαγγέτι από λαχανικά, όχι πια από σιτάρι, αυγά και γάλα. Βγάζει πεντανόστιμες συνταγές το κολοκύθι-σπαγγέτι, με πολλές εναλλακτικές λύσεις: από σπαγγέτι με ψητές γαρίδες, ως σπαγγέτι με πέστο, με ντομάτες ψητές, με μπολονέζ.

Εξοπλιστείτε με ένα ειδικό μηχάνημα ή με έναν απλό τρίφτη.



Υλικά 3 κολοκυθάκια

2 κουταλιές ελαιόλαδο

1 σκελίδα σκόρδο

10 γαρίδες

Λίγο μαϊντανό, αλάτι και πιπέρι Εκτέλεση Πλύντε τα κολοκυθάκια, κόψτε τις ουρές και με τον τρίφτη βγάλτε το σπαγγέτι σε ένα μπολ

Σε βαθύ τηγάνι βάλτε το ελαιόλαδο και ρίξτε τις καθαρισμένες γαρίδες (αν είναι κατεψυγμένες, να μην έχουν νερά)

Ροδίστε καλά τις γαρίδες για 2 λεπτά -Τρίψτε από πάνω το σκόρδο και ροδίστε τα μαζί

Σφίξτε λίγο τα σπαγγέτι κολοκυθιού με το χέρι, να φύγουν τα πολλά υγρά

Ρίξτε τα στο βαθύ τηγάνι με 3 κουταλιές σούπας νερό

Δυναμώστε τη φωτιά και ρίξτε αλάτι, πιπέρι, κομμένο μαϊντανό

Ετοιμο το πεντανόστιμο πιάτο σας! Υπάρχουν άπειρες συνταγές για πεντανόστιμα σπαγγέτι από κολοκύθι.

Υπάρχει και ένα ειδικό μηχάνημα για να παρασκευάσετε το σπαγγέτι λαχανικών σας.

H μια απλή ξύστρα.

