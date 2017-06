Ιούνιος 12th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ζημιές στη νότια Λέσβο έχει προκαλέσει ο ισχυρός σεισμός 6,1 Ρίχτερ που έγινε στις 3.28 το μεσημέρι της Δευτέρας, σε θαλάσσια περιοχή 34 χιλιόμετρα νότια του νησιού. Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Πλωμαρίου, Μανώλη Αρμενάκα, κατέρρευσαν παλιά σπίτια στον οικισμό του Πλωμαρίου, καθώς και ο τρούλος του ναού του Αγίου Παντελεήμονα.

Επίσης έχουν κλείσει λόγω κατολισθήσεων ο κεντρικός δρόμος Μυτιλήνης – Πλωμαρίου στο ύψος του Αγίου Ισιδώρου και ο δρόμος προς την Μελίντα. Σύμφωνα πάντα με τον Αντιδήμαρχο Πλωμαρίου Μανώλη Αρμενάκα ζημιές έχουν αναφερθεί και στον οικισμό της Πλαγιάς. Ο σεισμός προκάλεσε φόβο στους κατοίκους των νησιών του βορείου Αιγαίου και ιδιαίτερα στη Λέσβο που βγήκαν ανήσυχοι στους δρόμους. Ο σεισμός έγινε αισθητός στο μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας καθώς το εστιακό του βάθος ήταν μικρό, υπολογίζεται στα περίπου 10 χιλιόμετρα. Για τον λόγο αυτό ακολούθησαν αρκετοί μετασεισμοί, ορισμένοι με μέγεθος μεγαλύτερο από 4 Ρίχτερ. Λέκκας: Δεν περιμέναμε τον σεισμό «Ο σεισμός δεν προέρχεται από το ρήγμα της Ανατολίας», δήλωσε πριν από λίγο στον τηλεοπτικό σταθμό Σκάι ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Ευθύμιος Λέκκας. «Ήταν επιφανειακός σεισμός, δεν τον περιμέναμε» είπε ο κ. Λέκκας στο protothema.gr και πρόσθεσε ότι οι μεγαλύτερες ζημιές εντοπίζονται στην περιοχή του Πλωμαρίου. Στη Μυτιλήνη μεταβαίνουν με ελικόπτερο ο αναπληρωτής υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Νίκος Τόσκας, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας κ.Γιάννης Καπάκης, κλιμάκιο του υπουργείου Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ κ. Ευθύμιος Λέκκας, μηχανικοί και ομάδα της ΕΜΑΚ. Κατέρρευσαν σπίτια στο χωριό Βρίσα, καθώς και στο Πλωμάρι, όπου ο κεντρικός δρόμος έκλεισε από κατολίσθηση. Ζημιές και στην Χίο και τα τουρκικά παράλια.

Στο Πλωμάρι, το οποίο βρίσκεται μόλις 14 χιλιόμετρα από το επίκεντρο, κατέρρευσε, επίσης, ο τρούλος του ναού του Αγίου Παντελεήμονα. Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Πλωμαρίου Μανώλη Αρμενάκα, έχουν κλείσει λόγω κατολισθήσεων ο κεντρικός δρόμος Μυτιλήνης – Πλωμαρίου στο ύψος του Αγίου Ισιδώρου και ο δρόμος προς την Μελίντα. Μεγάλες ζημιές αναφέρονται στο χωριό Βρίσα του Πολιχνίτου στη νότια Λέσβο. Σύμφωνα με πληροφορίες έχουν καταρρεύσει πολλά σπίτια του οικισμού. Ζημιές έχουν αναφερθεί και στον οικισμό της Πλαγιάς. δολ

