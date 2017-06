Ιούνιος 12th, 2017 by Σταματίνα

Οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας φαίνεται να ισχυροποιούνται, μετά την αναθεώρηση των στοιχείων του ΑΕΠ για το 1ο τρίμηνο του 2017, αλλά η καθυστέρηση της ολοκλήρωσης της αξιολόγησης επηρέασε αρνητικά το οικονομικό κλίμα, σημειώνει στο τελευταίο μηνιαίο δελτίο οικονομικής δραστηριότητας, ο ΣΕΒ.



Παράλληλα, όπως τονίζει, για να επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια, απαιτείται ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων και απρόσκοπτη και εντατική υλοποίηση ιδιωτικοποιήσεων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Στο δελτίο του ΣΕΒ γίνεται αναφορά στα αναθεωρημένα στοιχεία για το ΑΕΠ το πρώτο τρίμηνο του έτους και επισημαίνεται ότι η διαφορά που διαπιστώθηκε από το -0,5% στο +0,4% οφείλεται στην ενσωμάτωση στοιχείων που δεν ήταν διαθέσιμα κατά την πρώτη εκτίμηση, όπως στοιχεία από το ισοζύγιο πληρωμών του Μαρτίου, τους δείκτες κύκλου εργασιών στις υπηρεσίες και την έρευνα εργατικού δυναμικού. Υπογραμμίζει ότι η οικονομική δραστηριότητα κατά το 1ο τρίμηνο του 2017 παρουσίασε αξιόλογες επιδόσεις, με την παραγωγή, τις εξαγωγές και τις λιανικές πωλήσεις να κινούνται ανοδικά.



Ωστόσο, η καθυστέρηση της ολοκλήρωσης της αξιολόγησης του προγράμματος προσαρμογής φαίνεται ότι επηρέασε αρνητικά το κλίμα τους επόμενους μήνες, με τις εξαγωγές και τη βιομηχανική παραγωγή να χάνουν μέρος της δυναμικής τους τον Απρίλιο και τις επιχειρηματικές προσδοκίες να εξασθενούν τον Μάιο, παρά τη μικρή βελτίωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης. Αυτό σημειώνεται, μεταξύ άλλων, και στην τελευταία έκθεση του ΟΟΣΑ (Global Economic Outlook, Ιούνιος 2017), ο οποίος, αν και αναπροσάρμοσε προς τα κάτω τις προβλέψεις για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας στο +1,1% το 2017 και στο +2,5% το 2018, εκτιμά ότι η ανάκαμψη σταδιακά εδραιώνεται, τονίζοντας την ανάγκη επίσπευσης των μεταρρυθμίσεων και ελάφρυνσης του δημόσιου χρέους. iefimerida loading…

This entry was posted on Δευτέρα, Ιούνιος 12th, 2017 at 19:31 and is filed under ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.