Ιούνιος 12th, 2017 by Σταματίνα

Τις τελευταίες ημέρες, οι χρήστες του Facebook παρατήρησαν μία ακόμα μικρή αλλαγή στο αγαπημένο τους κοινωνικό δίκτυο.



Μαζί με τις συνηθισμένες αντιδράσεις, όπως το Like, το Ha Ha κλπ, κάποιες αναρτήσεις στο Facebook έχουν από κάτω και ένα νέο emoji στα χρώματα του ουράνιου τόξου, σήμα κατατεθέν του Gay Pride! Αν και πολλοί προσπάθησαν να το βρουν, δεν τα κατάφεραν και έμειναν ένα κλικ μακριά.



Πηγαίνετε στη σελίδα του Facebook LGBTQ@Facebook και πατήστε το κουμπί «Like»

Στην επόμενη ανάρτηση που θα δείτε μπροστά σας, θα έχετε τη δυνατότητα να πατήσετε την αντίδραση. Η σημαία του ουράνιου τόξου, η οποία συμβολίζει την υπερηφάνεια για την LGBTQ κοινότητα, δημιουργήθηκε το 1978 από τον Gilbert Baker, ο οποίος απεβίωσε τον Μάρτιο του 2017. Τα πολλά χρώματα συμβολίζουν τη διαφορετικότητα. Η προέλευσή της είναι από τις ΗΠΑ, όμως σήμερα χρησιμοποιείται σε ολόκληρο τον κόσμο. bovary loading…

This entry was posted on Δευτέρα, Ιούνιος 12th, 2017 at 12:38 and is filed under ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.