Ιούνιος 12th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Στις 18 Ιουνίου ο δεύτερος γύρος

Συντριπτική νίκη για το κεντρώο κόμμα του γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν La Republique en Marche (ΡΕΜ) στον πρώτο γύρο των βουλευτικών εκλογών της Γαλλίας,δείχνουν οι πρώτες εκτιμήσεις. Το κόμμα του Μακρόν θα καταφέρει να πετύχει την απόλυτη πλειοψηφία στον δεύτερο γύρο (στις 18 Ιουνίου). Έντονος προβληματισμός για το ρεκόρ αποχής -σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών έφτασε το 51,6%. Το προεδρικό κόμμα Republique en Marche και το συμμαχό του MODEM κατέλαβαν χθες Κυριακή με διαφορά την πρώτη θέση στον πρώτο γύρο των βουλευτικών εκλογών με 32,32% των ψήφων. Ακολουθούν η δεξιά συμμαχία των Ρεπουμπλικάνων LR-UDI-DVD με 21,56% και το Εθνικό Μέτωπο με 13,20%, σύμφωνα με τα οριστικά αποτελέσματα του υπουργείου Εσωτερικών που δόθηκαν στη δημοσιότητα σήμερα στις 02:30 (ώρα Ελλάδας).

Η Ανυπότακτη Γαλλία και το Γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμμα συγκέντρωσαν 13,74% των ψήφων και η αριστερά του Σοσιαλιστικού Κόμματος PS-PRG-DVG 9,51%,

Η πρόβλεψη για το κόμμα του προέδρου Μακρόν στον δεύτερο γύρο, σύμφωνα με τα γαλλικά ινστιτούτα δημοσκοπήσεων, είναι ότι θα κερδίσει από 390 έως 445 από τις 577 έδρες της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης. Σημειώνεται ότι για να επιτύχει την πλειοψηφία, ο Μακρόν χρειάζεται 289 έδρες από τις 577. Πάντα σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το Σοσιαλιστικό Κόμμα, το οποίο ήλεγχε τη μισή απερχόμενη Εθνοσυνέλευση, θα καταρρεύσει συγκεντρώνοντας γύρω στις 15 έως 40 έδρες, δηλαδή ακόμη λιγότερες από τις 57 της μεγάλης ήττας του 1993. Η δεξιά, η οποία ήλπιζε στην αρχή της προεκλογικής εκστρατείας να στερήσει την πλειοψηφία από τον νέο πρόεδρο Μακρόν, θα συγκεντρώσει συνολικά 80 έως 132 βουλευτές των Ρεπουμπλικάνων (LR) και του UDI. Όσο για το Εθνικό Μέτωπο (FN), έναν μήνα μετά την επίδοση ρεκόρ στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών, εκτιμάται ότι θα συγκεντρώσει μόνο 1 έως 10 έδρες έναντι 2 που είχε στην προηγούμενη Εθνοσυνέλευση. Η Ανυπότακτη Γαλλία του Ζαν-Λικ Μελανσόν θα λάβει από την πλευρά της 10 έως 23 έδρες, του Γαλλικού Κομμουνιστικού Κόμματος (PCF) περιλαμβανομένου. Ρεκόρ σημείωσε η αποχή. Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών έφτασε το 51,6% -πρόκειται για το μεγαλύτερο ποσοστό αποχής στην ιστορία της Πέμπτης Δημοκρατίας της Γαλλίας. O δεύτερος γύρος των βουλευτικών εκλογών θα πραγματοποιηθεί στις 18 Ιουνίου. Ανησυχία από τους αντιπάλους του Μακρόν Την ανησυχία τους για την συντριπτική νίκη του κόμματος του Μακρόν εξέφρασαν οι πολιτικοί του αντίπαλοι, σημειώνοντας ότι δεν θα υπάρξει χώρος για «συζήτηση».



Ο Μπερνάρ Ακογιέ, ο γενικός γραμματέας του κόμματος Οι Ρεπουμπλικάνοι, δήλωσε ότι ο πρώτος γύρος των βουλευτικών εκλογών ήταν «απογοητευτικός για την πολιτική μας οικογένεια». Μιλώντας στη France 2 ο πρώην πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης επισήμανε πως το LR και οι κεντρώοι σύμμαχοί του του UDI είναι «η δεύτερη δύναμη της χώρας» μετά τον πρώτο γύρο και απηύθυνε έκκληση για «μια αφύπνιση» ώστε να μην βρεθεί η Γαλλία «με ένα και μοναδικό κόμμα». Η Βαλερί Πεκρές, πρόεδρος των Ρεπουμπλικάνων στην περιφέρεια Ιλ-ντε-Φρανς, κάλεσε τους πολίτες «σε κινητοποίηση στον δεύτερο γύρο επειδή έχουμε τον κίνδυνο ενός πολύ ηγεμονικού κόμματος, του ενός και μόνου κόμματος, της ενιαίας σκέψης, του μοναδικού προγράμματος», δήλωσε στην TF1. «Δεν είναι ούτε υγιές, ούτε επιθυμητό για έναν πρόεδρο που απέσπασε μόλις το 24% των ψήφων στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών και που εξελέγη στον δεύτερο γύρο μόνο εξαιτίας της απόρριψης της ακροδεξιάς να ωφεληθεί από το μονοπώλιο της εκπροσώπησης σε εθνικό επίπεδο» είπε ο ηγέτης του Σοσιαλιστικού Κόμματος Ζαν-Κριστόφ Καμπαντελίς. Ο ίδιος ο Καμπαντελίς αποκλείσθηκε από τον πρώτο γύρο των βουλευτικών εκλογών. Ο Καμπαντελίς παραδέχθηκε ότι ο πρώτος γύρος των βουλευτικών εκλογών «σηματοδοτήθηκε από τη χωρίς προηγούμενο οπισθοχώρηση της αριστεράς στο σύνολό της και ιδιαίτερα του PS». «Η ομοφωνία είναι το χώμα που τρέφει την τύφλωση και η μαγιά των εντάσεων», προειδοποίησε μια εβδομάδα πριν από τον δεύτερο γύρο. «Αν αυτή η απόλυτη πλειοψηφία ενισχυθεί και άλλο, θα είναι σχεδόν χωρίς πραγματική αντιπολίτευση και θα έχουμε συνεπώς μια Εθνοσυνέλευση χωρίς αληθινή εξουσία ελέγχου, χωρίς δημοκρατική συζήτηση αντάξια αυτού του ονόματος» τόνισε. Σημείωσε, επίσης, ότι η αποχή ρεκόρ αποτελεί «ένδειξη μιας τεράστιας δημοκρατικής κόπωσης». Ο επικεφαλής του σχηματισμού Ανυπότακτη Γαλλία Ζαν-Λικ Μελανσόν δήλωσε σήμερα πως με δεδομένη την «τεράστια αποχή» στον πρώτο γύρο των βουλευτικών εκλογών, δεν υπάρχει πλειοψηφία «για να καταστραφεί ο εργατικός κώδικας» και επισήμανε πως «δεκάδες υποψήφιοι» του σχηματισμού του θα είναι στον δεύτερο γύρο. «Η Γαλλία επέστρεψε» Η πολύ καλή πορεία του κόμματος του Μακρόν, δείχνει ότι οι πολίτες της Γαλλίας στηρίζουν τα πρώτα του βήματα στην διεθνή σκηνή και στο εσωτερικό, είπε ο πρωθυπουργός της Γαλλίας Εντουάρντ Φιλίπ. «Η Γαλλία επέστρεψε» είπε μιλώντας στη γαλλική τηλεόραση. «Την επόμενη Κυριακή, η Εθνοσυνέλευση θα φανερώσει το νέο πρόσωπο της Γαλλίας» πρόσθεσε. «Ταπεινότητα και υπευθυνότητα» συνέστησε προς του εκλογείς του κινήματος του Μακρόν η Κατρίν Μπαρμπαρού που έχει αναλάβει την μετατροπή του κινήματος σε κόμμα με την ονομασία LREM (La Republique en Marche).



Από την πλευρά του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κριστόφ Καστανέρ υπογράμμισε πως «τίποτα δεν έχει κριθεί» και πως πρέπει «να παραμείνουμε σε κινητοποίηση», διαβεβαιώνοντας παράλληλα πως οι υπουργοί που είναι υποψήφιοι, περιλαμβανομένου και του ιδίου, είναι «ήρεμοι» σχετικά με τις πιθανότητες πρόκρισής τους στον δεύτερο γύρο.

«Τίποτα δεν έχει κριθεί, οι εκλογές διεξάγονται σε δύο γύρους. Πρέπει να παραμείνουμε σε κινητοποίηση», δήλωσε ο Καστανέρ στο TF1, σημειώνοντας την «κρίση εμπιστοσύνης που δείχνει η χαμηλή συμμετοχή». Ορισμένοι από τους πιο σημαντικούς υπουργούς του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν περνούν στον δεύτερο γύρο των βουλευτικών εκλογών στη Γαλλία που θα διεξαχθεί την ερχόμενη Κυριακή, περιλαμβανομένου του συντηρητικού υπουργού Οικονομικών Μπρουνό Λεμέρ, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών. Ο Λε Μερ εξασφάλισε το 45,32% των ψήφων στην περιφέρειά του στη Νορμανδία, ενώ ο υποψήφιος του Εθνικού Μετώπου ήρθε δεύτερος με ποσοστό 23,09%. Ο υπουργός Εδαφικής Συνοχής των Περιφερειών Ρισάρ Φεράν, που αντιμετώπισε κατηγορίες για νεποτισμό τις οποίες αρνείται, κατέλαβε επίσης την πρώτη θέση στην περιφέρειά του στη Βρετάνη, με ποσοστό 33,95% των ψήφων, ενώ ο συντηρητικός υποψήφιος ήρθε δεύτερος με ποσοστό 18,11%. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κριστόφ Καστανέρ κατέλαβε την πρώτη θέση στην εκλογική περιφέρειά του με 44,04% με δεύτερο τον υποψήφιο της άκρας αριστεράς που εξασφάλισε το 16,55% των ψήφων. Όλοι τους φαίνεται να έχουν ισχυρές πιθανότητες να κερδίσουν στον δεύτερο γύρο. δολ

