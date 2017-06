Ιούνιος 12th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Την Τρίτη τη σκυτάλη παίρνουν πάλι τα ΕΠΑΛ Με Ιστορία, Φυσική και Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον συνεχίστηκαν σήμερα, Δευτέρα, οι πανελλαδικές για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων.



Θέματα Ιστορίας Η εκτίμηση της Ιστορίας Θέματα Φυσικής Η εκτίμηση της Φυσικής Θέματα Πληροφορικής Οι υποψήφιοι της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών εξετάστηκαν στην Ιστορία, οι υποψήφιοι της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών εξατάστηκαν στη Φυσική, ενώ οι υποψήφιοι της ομάδας προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής εξετάστηκαν στο μάθημα Ανάπτυξης Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον. Την Τρίτη τη σκυτάλη παίρνουν πάλι τα ΕΠΑΛ με τους υποψηφίους να εξετάζονται στα Ψηφιακά Συστήματα, τον Προγραμματισμό Υπολογιστών, τη Μεταφορά Φορτίων και την Οικοδομική. το βήμα

