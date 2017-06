Ιούνιος 12th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Η Μπάμπεργκ του Νίκου Ζήση κατέκτησε το πρωτάθλημα Γερμανίας και παράλληλα πήρε την 16η και τελευταία θέση της Euroleague της επόμενης περιόδου. Υπενθυμίζεται πως 11 ομάδες έχουν εγγυημένο συμβόλαιο, αναμέσα τους ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, ενώ οι υπόλοιπες 5 προκύπτουν απο τις εγχώριες διοργανώσεις, το EuroCup και την Αδριατική Λίγκα.

Αναλυτικά οι 16 ομάδες της Euroleague για την σεζόν 2017-18: 1. Φενέρμπαχτσε (εγγυημένο συμβόλαιο) 2. Ολυμπιακός (εγγυημένο συμβόλαιο) 3. ΤΣΣΚΑ Μόσχας (εγγυημένο συμβόλαιο) 4. Ρεάλ Μαδρίτης (εγγυημένο συμβόλαιο) 5. Παναθηναϊκός (εγγυημένο συμβόλαιο) 6. Μπασκόνια (εγγυημένο συμβόλαιο) 7. Μπαρτσελόνα (εγγυημένο συμβόλαιο) 8. Μακάμπι Τελ Αβίβ (εγγυημένο συμβόλαιο) 9. Αρμάνι Μιλάνο (εγγυημένο συμβόλαιο) 10. Αναντολού Εφές (εγγυημένο συμβόλαιο) 11. Ζάλγκιρις (εγγυημένο συμβόλαιο) 12. Μάλαγα (κάτοχος του EuroCup) 13. Ερυθρός Αστέρας (Πρωταθλήτρια Αδριατικής Λίγκας) 14. Κίμκι (φιναλίστ της VTB League) 15. Βαλένθια (Ισπανία) 16. Μπάμπεργκ (Πρωταθλήτρια Γερμανίας) δολ

