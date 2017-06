Ιούνιος 12th, 2017 by Χρήστος Μίμης



Εξόρμηση στα Γρεβενά πραγματοποίησαν εκδρομείς της Ιεράς Μητροπόλεως Εδέσσης, συνοδευόμενοι από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας κ. Ιωήλ και ιερείς της Μητροπόλεως, το Σάββατο 10 Ιουνίου 2017.

Τους εκδρομείς καλωσόρισε στα Γρεβενά ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Δαβίδ και όλοι μαζί επισκέφθηκαν την Παλαιοοντολογική Έκθεση Μηλιάς και θαύμασαν τα σπάνια παλαιοντολογικά ευρήματα καθώς και τους μεγαλύτερους παγκοσμίως χαυλιόδοντες που βρέθηκαν στην περιοχή της Μηλιάς. Στη συνέχεια επισκέφτηκαν το χωριό Άγιος Γεώργιος, τόπο καταγωγής του Νεομάρτυρος Αγίου Γεωργίου του εν Ιωαννίνοις μαρτυρήσαντος και προσκύνησαν το λείψανο του Αγίου στον Ιερό Ναό του Νεομάρτυρος.

Τέλος οι εκδρομείς παρακάθισαν σε γεύμα, μέσα σε μια ευχάριστη ατμόσφαιρα.















