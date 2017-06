Ιούνιος 12th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ξεκινά σήμερα Δευτέρα η δεύτερη εβδομάδα των πανελλαδικών εξετάσεων, με τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων να εξετάζονται σε μαθήματα Προσανατολισμού.

Ειδικότερα, οι υποψήφιοι της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών θα εξεταστούν στην Ιστορία, οι υποψήφιοι της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών θα εξεταστούν στη Φυσική, ενώ οι υποψήφιοι της ομάδας προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής θα εξεταστούν στο μάθημα Ανάπτυξης Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον. Την Τετάρτη οι υποψήφιοι της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών θα εξεταστούν στα Λατινικά, οι υποψήφιοι της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών στη Χημεία, ενώ οι υποψήφιοι της ομάδας προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής θα εξεταστούν στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας. δολ,αμπε

This entry was posted on Δευτέρα, Ιούνιος 12th, 2017 at 06:50 and is filed under ΠΑΙΔΕΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.