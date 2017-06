Ιούνιος 12th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γρεβενών ομόφωνα ενέκρινε την διοργάνωση του 2ου Συνεδρίου Απανταχού Γρεβενιωτών το καλοκαίρι του 2018.

Η απόφαση ελήφθη μετά από σχετική εισήγηση του Δημάρχου Γρεβενών κου Γιώργου Δασταμάνη ο οποίος τόνισε την ανάγκη της συγκεκριμένης διοργάνωσης με σκοπό:

α) να εντοπιστούν – και άτυπα να καταγραφούν – οι Γρεβενιώτες της διασποράς,

β) να στηθούν γέφυρες επικοινωνίας με τα Γρεβενά κάνοντας χρήση όλων των σύγχρονων τεχνολογικών μέσων αλλά και των νέων τρόπων δικτύωσης,

γ) να μνημονευτούν τα επιτεύγματα συμπατριωτών μας που διαπρέπουν έξω από τα σύνορα της περιοχής των Γρεβενών,

δ) να γίνει ανταλλαγή ιδεών σε επιστημονικό, κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο και

ε) να καλλιεργηθεί ένα κλίμα σύμπνοιας και ομόνοιας μεταξύ όλων των Γρεβενιωτών, ιδιαίτερα ωφέλιμο και αναγκαίο στη δύσκολη περίοδο που διανύει η χώρα.

Το προσεχές διάστημα θα δημιουργηθεί ειδικός σύνδεσμος στην ιστοσελίδα του Δήμου Γρεβενών με όλο το σχετικό υλικό, τα τηλέφωνα επικοινωνίας και το κείμενο πρόσκληση προκειμένου να ξεκινήσουν οι διεργασίες και οι επαφές, κυρίως με τους απόδημους Γρεβενιώτες. Γραφείο Τύπου

Δημάρχου Γρεβενών

