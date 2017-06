Ιούνιος 12th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ο Πρόεδρος της Ενωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Γρεβενών, Γρηγόρης Ευαγγέλου, κλήθηκε από τον Star-fm, να σχολιάσει τις νέες Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Γρεβενών, όπου θα έχουμε αστυνομικά τμήματα σε Γρεβενά, Δεσκάτη και Πολυνέρι, αλλά και την ίδρυση του τμήματος μεταγωγών στην Κρανιά Γρεβενών: «Περισσότερο μοιάζει με αναδιάταξη και προσπάθεια εξοικονόμησης ανθρώπινου δυναμικού, μέσων και χρημάτων» … «Τελικά θα βγούμε κερδισμένοι αφού ενισχύονται τα τμήματα»… «Το τμήμα μεταγωγών θα μετεγκατασταθεί στην (πρώην) σχολή Αστυφυλάκων» … ανέφερε ο Πρόεδρος… Ακούστε όλη την συνέντευξη : http://www.star-fm.gr/wp-content/uploads/2017/06/eyaggeloy-9-6-17-.mp3

Αρχείο mp3



This entry was posted on Δευτέρα, Ιούνιος 12th, 2017 at 10:25 and is filed under ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ, ΓΡΕΒΕΝΑ, ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.