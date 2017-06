Ιούνιος 12th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Τον τελευταίο του (επίσημο) αγώνα στην πατρίδα του, Τζαμάικα, και στο τουρνουά στο Κίνγκστον έτρεξε ο Γιουσέιν Μπολτ. Ο μυθικός σπρίντερ μετείχε στο γκραν πρι της πρωτεύουσας της χώρας του και τερμάτισε πρώτος στα 100μ με 10:03. «Αυτός ήταν ο τελευταίος μου αγώνας μου και είχα μεγάλο άγχος», δήλωσε ο Μπολτ, ο οποίος έχει ανακοινώσει πως το Αύγουστο, μετά το παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου, στο Λονδίνο, θα βάλει τέλος στην απίστευτη καριέρα του.

Στο γήπεδο ήταν ολόκληρη η πολιτική ηγεσία της χώρας, προεξάρχοντος του πρωθυπουργού, Αντιου Χόλνες, καθώς και ο πρόεδρος της διεθνούς ομοσπονδίας κλασικού αθλητισμού, Σεμπάστιαν Κόε, και χιλιάδες κόσμου, που θέλησαν να τιμήσουν τον κορυφαίο σπρίντερ όλων των εποχών. Ο Μπολτ, κάτοχος των παγκοσμίων ρεκόρ σε 100μ και 200μ, που έχει κατακτήσει 8 χρυσά μετάλλια στις τρεις τελευταίες διοργανώσεις Ολυμπιακών Αγώνων (2008 Πεκίνο, 2012 Λονδίνο και 2016 Ρίο), γνώρισε την αποθέωση και δεν μπορούσε να κρύψει τη συγκίνηση του.



Ο θρυλικός Τζαμαϊκανός, σε ηλικία 31 ετών, θα βάλει στο τέλος της σεζόν του ανοικτού στίβου και αφού συμμετάσχει στο παγκόσμιο του Λονδίνου (4-13/8), οριστικά τελεία στη καριέρα του στο στίβο και θα επιχειρήσει να μεταπηδήσει στο ποδόσφαιρο. «Πιστεύω πως ήταν μια από τις χειρότερες κούρσες μου, αλλά δικαιλογείται, καθώς ήταν τόσο δυνατά τα συναισθήματα και η φόρτιση από τις εκδηλώσεις του κόσμου», κατέληξε ο Μπολτ.

Να σημειωθεί πως ο Τζαμαϊκανός σούπερ θα συμμετάσχει στο διεθνές μίτιγνκ στίβου της Οστράβα που θα γίνει στις 28 Ιουνίου, πριν το παγκόσμιο πρωτάθλημα του Λονδίνου. «Ο Μπολτ επιβεβαίωσε πριν λίγες ημέρες τη συμμετοχή του στα 100μ», δήλωσε ο πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του μίτινγκ, Μίροσλαβ Τσέρνοσεκ. Αυτή θα είναι η ένατη και τελευταία συμμετοχή στην Οστράβα. δολ,αμπε

