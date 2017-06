Ιούνιος 12th, 2017 by Σταματίνα

Η Νορβηγία σχεδιάζει να απαγορεύσει το νικάμπ και την μπούρκα που φορούν οι μουσουλμάνες σε νηπιαγωγεία, σχολεία και πανεπιστήμια, όπως ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση.



Πρόκειται για την τελευταία ευρωπαϊκή χώρα που προχωράει σε αυτή την απαγόρευση. Η Γαλλία, η Ολλανδία, το Βέλγιο, η Βουλγαρία και το γερμανικό κρατίδιο της Βαυαρίας έχουν ήδη επιβάλει περιορισμούς στη χρήση μπούρκα και νικάμπ σε δημόσιους χώρους. Η κυβέρνηση μειοψηφίας της Νορβηγίας, μια συμμαχία των κεντροδεξιών Συντηρητικών και του λαϊκιστικού Κόμματος της Προόδου, δήλωσε βέβαιη ότι θα εξασφαλίσει τη στήριξη της αντιπολίτευσης σε αυτή την πρωτοβουλία της. «Εχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι αυτό θα εγκριθεί από το κοινοβούλιο», δήλωσε στο Reuters ο υπουργός Παιδείας Τορμπγέρν Ρόε Ισάκσεν. Η Νορβηγία, η οποία θα πραγματοποιήσει εκλογές στις 11 Σεπτεμβρίου, θα είναι η πρώτη σκανδιναβική χώρα που θα επιβάλλει απαγόρευση της μπούρκας για ενήλικες και παιδιά.



«Ο ρουχισμός που καλύπτει το πρόσωπο, όπως το νικάμπ ή η μπούρκα, δεν ανήκουν στα νορβηγικά σχολεία. Η δυνατότητα της επικοινωνίας είναι μια βασική αξία», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο υπουργός Μετανάστευσης και Ενσωμάτωσης Περ Σάντμπεργκ. Οι υπάλληλοι, οι οποίες επιμένουν να καλύπτουν το πρόσωπό τους, κινδυνεύουν να χάσουν την δουλειά τους, ενώ οι φοιτήτριες να αποβληθούν από το πανεπιστήμιο, πρόσθεσε ο ίδιος. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

This entry was posted on Δευτέρα, Ιούνιος 12th, 2017 at 20:09 and is filed under ΚΟΣΜΟΣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.