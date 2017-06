Ιούνιος 12th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Την έγκριση και τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης οκτώ νέων έργων συνολικού προϋπολογισμού 745.129,73 € με ΦΠΑ από ιδίους πόρους καθώς και από πόρους του τέλους ανανεώσιμων πηγών ενέργειας παλαιότερων οικονομικών ετών, αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Γρεβενών στην τελευταία συνεδρίασή του. Συγκεκριμένα εγκρίθηκε και καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης με διαγωνιστική διαδικασία των παρακάτω έργων:

1. Έργα τσιμεντοστρώσεων και τεχνικών Δήμου Γρεβενών π/υ 200.026,16 €

2. Φύτευση πλατειών και κοινόχρηστων χώρων π/υ 66.047,94 €

3. Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων Δήμου Γρεβενών έτους (2017) π/υ 100.000 €

4. Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων (ασφαλτικά) οδικού δικτύου στις Τ.Κ. Προσβόρου, Αλατόπετρας, Πολυνερίου, Φιλιππαίων π/υ 130.000 €

5. Έργα τσιμεντοστρώσεων στο Τ.Κ. Προσβόρου – Αλατόπετρας π/υ 30.000 €

6.Συντήρηση πλατείας Προσβόρου π/υ 20.500

7. Κατασκευή δημοτικών ραμπών και κλιμάκων π/υ 48.500 €

8. Συντήρηση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων του Δήμου Γρεβενών π/υ 150.055,63 € Επίσης εγκρίθηκε ομόφωνα και εξουσιοδοτήθηκε ο κ. Δήμαρχος Γρεβενών για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των Δήμων Γρεβενών, Δεσκάτης και της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας με αντικείμενο την εκτέλεση έργων βελτίωσης αθλητικών υποδομών που για το Δήμο Γρεβενών αφορούν τα δημοτικά γήπεδα Βατολλάκου (αποδυτήρια, αγωνιστικός χώρος), Καληράχης (προμήθεια και τοποθέτηση ηλιακών θερμοσιφώνων), Κιβωτού (χλοοτάπητας και αρδευτικό δίκτυο) και Ταξιάρχη (δίχτυ οροφής στο 5Χ5) προϋπολογισμού 70.000 € από πόρους ΣΑΕΠ 041 της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας. Τέλος στη διαδικασία ανάδειξης των οριστικών αναδόχων βρίσκονται τα παρακάτω πρόσφατα δημοπρατηθέντα έργα από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών συνολικού προϋπολογισμού 756.500 €. Πιο αναλυτικά αναμένεται το αμέσως επόμενο διάστημα η υπογραφή συμφωνητικών για τα έργα:

1. Συντήρηση και διαμόρφωση συντριβανιού πλατείας Αιμιλιανού π/υ 157.000 €

2. Αντικατάσταση φωτιστικών πλατείας Αιμιλιανού π/υ 269.500 €

3. Αποκατάσταση συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Γρεβενών από ζημιές που προκλήθηκαν από θεομηνία π/υ 130.000 €

4. Συντήρηση δημοτικής οδοποιίας Δήμου Γρεβενών έτους 2017 π/υ 200.000 € Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Χρήστος Τριγώνης

This entry was posted on Δευτέρα, Ιούνιος 12th, 2017 at 14:07 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ, ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.