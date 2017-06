Ιούνιος 11th, 2017 by Χρήστος Μίμης

H μεγάλη γιορτή του βόλεϊ, που διοργανώνει ο Γυμναστικός Σύλλογος Γρεβενών στην κεντρική πλατεία των Γρεβενών, ξεκίνησανμία μέρα νωρίτερα. Το Σάββατο το βράδυ, μικροί αλλά και μεγαλύτεροι (γονείς), δοκίμασαν τις επιδόσεις τους στα γήπεδα που στήθηκαν στα Γρεβενά. Η κανονική πάντως γιορτή του βόλεϊ, θα πραγματοποιηθεί σήμερα Κυριακή, με την συμμετοχή περίπου 500 αθλητών-τριων από 12 σωματεία. Ο Γυμναστικός Σύλλογος Γρεβενών, θα τιμήσει για την προσφορά της στο άθλημα του βόλεϊ την Μαρία Τσιαρτσιάνημε την πλούσια καριέρα σε σάλα και μπιτς, και τη συμμετοχή της στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2008 και του 2012, που κατάγεται από το Σπήλαιο Γρεβενών: Ο Αντιπρόεδρος του ΓΣΓ Γιάννης Τόλιος μιλά για το τουρνουά αλλά και για τις παρουσίες που θα έχουμε στα Γρεβενά:

Η προπονήτρια του ΓΣΓ Ελένη Κολοβού:



Δείτε εικόνες στον ΑΕΤΟ



This entry was posted on Κυριακή, Ιούνιος 11th, 2017 at 08:50 and is filed under ΑΘΛΗΤΙΚΑ, ΒΟΛΕΪ, ΓΡΕΒΕΝΑ, ΕΚΔΗΛΩΣΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.