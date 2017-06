Ιούνιος 11th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ξεκίνησε το Σάββατο και ολοκληρώθηκε σήμερα Κυριακή, στο κλειστό των Γρεβενών, το 1ο Τουρνουά Μπάσκετ Ακαδημιών «ΝΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ» , που διοργάνωσε ο ΦΑΣ Πρωτέας Γρεβενών, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, του Δήμου Γρεβενών αλλά και πολλών επαγγελματιών.

Στο Τουρνουά, πήραν μέρος περισσότεροι από 250 μικροί αθλητές από τις ομάδες:

1) Φ.Ο.ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

2) ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

3) ΚΑ.Σ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ

4) Α.Σ.ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ

5) Α.Σ.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ και

6) Α.Σ.ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Δείτε μερικά αποσπάσματα από τα παιχνίδια της Κυριακής:













Εικόνες στον ΑΕΤΟ





