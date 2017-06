Ιούνιος 11th, 2017 by Σταματίνα

Η συνταγή είναι σήμα κατατεθέν του Λιβάνου (μαζί με το χούμους). Αξιοποιεί τον φρέσκο κόλιανδρο, το κίμινο και το σκόρδο, μαζί με τα ρεβύθια. Αλλά είναι και παραδοσιακά ελληνική συνταγή, ίσως δανεισμένη από τους αρχαίους Φοίνικες και τους Αραβες της Μέσης Ανατολής.



Είναι βόμβα πρωτείνης, ισοφαρίζουν άνετα τα κεφτεδάκια κρέατος. Είναι τα καλύτερα και νοστιμότερα κεφτεδάκια vegan. Υλικά 500 γραμμάρια ρεβύθια βρασμένα, στραγγισμένα

2 σκελίδες σκόρδο

1/2 ματσάκι φρέσκο μαϊντανό

1/2 ματσάκι φρέσκο κόλιανδρο

1 κρεμμύδι

1-2 φρέσκα κρεμμυδάκια

3 κουταλιές λάδι καλαμποκιού

1 κουταλιά της σούπας σουσάμι

2 κουταλιές σούπας κίμινο σε σκόνη

1 πρέζα μπούκοβο

Αλάτι και πιπέρι



Εκτέλεση Μουσκέψτε από το βράδυ και βράστε τα ρεβύθια -Στραγγίστε τα πολύ καλά

Περάστε τα ρεβύθια στην μουλινέτα, να βγει μια ζύμη που κολλάει λίγο

Βάλτε την ζύμη σε μπολ και προσθέστε τα μυρωδικά και τα μπαχαρικά: κίμινο, μπούκοβο, αλάτι, πιπέρι, σουσάμι, ψιλοκομμένο κόλιανδρο, ψιλοκομμένο μαϊντανό, ψιλοκομμένα σκόρδα και κρεμμύδι

Οταν πλύνετε τα μυρωδικά, σκουπίστε τα καλά, να μην πάρει νερό η ζύμη

Ανακατέψτε καλά το μείγμα

Δοκιμάστε το μείγμα και προσθέστε αν χρειάζεται αλάτι

Ζεστάνετε το λάδι, κάντε τα φάλαφελ μπαλίτσες και τηγανίστε τα να ροδίσουν καλά

Τοποθετήστε τα σε χαρτί κουζίνας να φύγουν τα λάδια Στον Λίβανο παρατηγανίζουν τα φάλαφελ τους, εσείς μην το παρακάνετε: Σερβίρονται με σος γιαουρτιού και σαλάτα, αν θέλετε. iefimerida loading…

