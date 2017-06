Ιούνιος 11th, 2017 by Σταματίνα

Το Ιράν απέστειλε πέντε αεροσκάφη γεμάτα με λαχανικά στο Κατάρ για να στηρίξει το εμιράτο μετά το εμπάργκο που επέβαλαν η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Μπαχρέιν, όπως ανέφερε σήμερα ο Σαχρόχ Νουσαμπαντί, ένας εκπρόσωπος της ιρανικής αεροπορικής εταιρείας Iran Air.



«Μέχρι τώρα έχουν σταλεί πέντε αεροσκάφη, το καθένα από τα οποία μεταφέρει περίπου 90 τόνους λαχανικών. Άλλο ένα αναμένεται να αναχωρήσει σήμερα. Θα συνεχίσουμε τις αποστολές για όσο διάστημα μας το ζητά το Κατάρ» είπε ο εκπρόσωπος, χωρίς όμως να διευκρινίσει αν πρόκειται για ανθρωπιστική βοήθεια ή για κάποια εμπορική συμφωνία. Εξάλλου, περίπου 350 τόνοι φρούτων και λαχανικών έχουν ήδη φορτωθεί σε τρία μικρά σκάφη και θα σταλούν στο Κατάρ, όπως μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο Tasnim επικαλούμενο τον Μοχαμάντ Μεχντί Μπονσαρί, τον διευθυντή του λιμένος του Νταγιέρ, στο νότιο Ιράν. Το λιμάνι αυτό, στην επαρχία Μπουσέχρ, βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Κατάρ.



Το εμιράτο έχει απομονωθεί μετά την απόφαση της Σ. Αραβίας, των ΗΑΕ, του Μπαχρέιν, της Αιγύπτου και άλλων χωρών να διακόψουν τις διπλωματικές σχέσεις τους με την Ντόχα, την οποία κατηγορούν ότι «στηρίζει την τρομοκρατία» και προσεγγίζει το Ιράν. Η Σαουδική Αραβία έκλεισε τα μοναδικά χερσαία σύνορα του Κατάρ, απ’ όπου περνούσε περίπου το 40% των εισαγόμενων τροφίμων. Το Ιράν, η Ρωσία και η Τουρκία έχουν ταχθεί υπέρ της έναρξης ενός διαλόγου για να βρεθεί μια λύση στην κρίση. iefimerida loading…

