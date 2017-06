Ιούνιος 11th, 2017 by Σταματίνα

Πολλοί καταναλωτές πιστεύουν ότι το τεχνητό μαύρισμα (σολάριουμ) είναι ένας ασφαλής τρόπος μαυρίσματος. Ποια όμως είναι η αλήθεια και τι πρέπει να γνωρίζουν όσοι επιλέγουν το σολάριουμ για να μαυρίσουν;



Το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών (ΚΕΠΚΑ) επισημαίνει ότι η επιστημονική επιτροπή για τα καταναλωτικά προϊόντα της Ε.Ε. θεωρεί πολύ πιθανό η χρήση των σολάριουμ, που χρησιμοποιούν είτε UVB ακτινοβολία είτε UVA ακτινοβολία, να συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης κακοήθους μελανώματος ή μελανώματος, στα μάτια. Σύμφωνα με την επιστημονική επιτροπή, επειδή η χρήση υπεριώδους ακτινοβολίας για τεχνητό μαύρισμα άρχισε να κατακτά την αγορά μετά το 1990, δεν υπάρχουν αρκετά επιστημονικά δεδομένα για τα πλήρη αποτελέσματά της στην υγεία μας και θα χρειαστούν πολλά ακόμη χρόνια, για να έχουμε πλήρως τεκμηριωμένη άποψη, εάν το τεχνητό μαύρισμα προκαλεί καρκίνο του δέρματος. Σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από τα κράτη – μέλη να εντείνουν τους ελέγχους ασφάλειας των σολάριουμ και των υπηρεσιών τεχνητού μαυρίσματος, που παρέχονται, από ινστιτούτα ομορφιάς και αδυνατίσματος και γυμναστήρια. Επίσης, είχε ζητήσει από τη βιομηχανία μέχρι το τέλος του 2011 να προετοιμάσει εκπαιδευτικό υλικό, για τους χειριστές των σολάριουμ, κώδικα δεοντολογίας, για το πώς πρέπει να παρέχονται οι υπηρεσίες τεχνητού μαυρίσματος, από τις αντίστοιχες επιχειρήσεις και συμβουλές και προειδοποιήσεις, για τους καταναλωτές, που θέλουν να μαυρίσουν, με τεχνητά μέσα.



Το ΚΕΠΚΑ, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι: Τα σολάριουμ πρέπει να πληρούν τους κανόνες ασφαλείας, που θέτει η οδηγία για τις συσκευές χαμηλής τάσης (2006/95/EC), το ευρωπαϊκό πρότυπο ασφάλειας ΕN 60335-2-27, ο κανονισμός για τους ελέγχους ασφάλειας των προϊόντων (765/2008/EC) και η οδηγία για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων (2001/95/EC). Ο κανονισμός 765/2008/EC επιτρέπει στους ελεγκτικούς μηχανισμούς να ελέγξουν και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα, για μη ασφαλή σολάριουμ, ανεξάρτητα από το αν αυτά χρησιμοποιούνται από καταναλωτές ή από επιχειρήσεις, που παρέχουν υπηρεσίες τεχνητού μαυρίσματος, σε καταναλωτές. Η UV ακτινοβολία ενός σολάριουμ δεν πρέπει να ξεπερνά 0,3 W/ανά τετραγωνικό μέτρο. Σε κάποια κράτη – μέλη, ακόμα και το 90% των σολάριουμ υπερέβαινε το όριο αυτό.

Η χρήση των σολάριουμ πρέπει να αποφεύγεται: -Από ανθρώπους, κάτω των 18 ετών, γιατί ο κίνδυνος εμφάνισης μελανώματος είναι ιδιαίτερα υψηλός, σε αυτές τις ηλικίες, όταν καταφεύγουν, στο τεχνητό μαύρισμα -Από ανθρώπους με κρεατοελιές -Από ανθρώπους με μελάνωμα ή οικογενειακό ιστορικό μελανώματος -Από ανθρώπους με ανοιχτό χρώμα δέρματος ή φακίδες Ο χρόνος παραμονής, στο σολάριουμ, εξαρτάται από τον τύπο του δέρματός μας.

Η προφύλαξη των ματιών είναι απαραίτητη, εάν θέλουμε να μαυρίσουμε με αυτόν τον τρόπο. newsbeast loading…

This entry was posted on Κυριακή, Ιούνιος 11th, 2017 at 10:20 and is filed under ΥΓΕΙΑ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.