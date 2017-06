Ιούνιος 11th, 2017 by Σταματίνα

Ένας από τους πιο συχνούς λεκέδες που μπορεί να αντιμετωίσουμε χειμώνα καλοκαίρι είναι αυτός του καφέ. Ακόμη όμως και μερικές σταγόνες κρύο τσάι μπορεί να αφήοσυν ενοχλητικά σημάδια στα ρούχα και τα υφάσματά μας.



Για να αποτρέψετε το μόνιμο σημάδι πάνω σε μια μπλούζα σας, για παράδειγμα, θα πρέπει να δράσετε άμεσα. Όσο πιο γρήγορα γίνεται, βουτήξτε το ύφασμα σε νερό με λευκό ξίδι. Στη συνέχεια, και αφού έχει μουλιάσει αρκετά, τρίψτε το σημείο που έχει πέσει ο καφές ή το τσάι με μία βούρτσα βουτηγμένη σε νερό και αλάτι.



Ο λεκές είναι πλέον παρελθόν και το μόνο που χρειάζεται το ρούχο είναι ένα απλό ξέπλυμα. baby loading…

