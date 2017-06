Ιούνιος 11th, 2017 by Σταματίνα

Σε αυτές τις ηλικίες είναι λογικό ο γιος να είναι εξαρτημένος από τη μαμά του, όμως θα πρέπει να μπαίνουν ταυτόχρονα οι βάσεις ώστε μεγαλώνοντας να μην περιμένει τα πάντα από εκείνη…



Έχουν περάσει οι εποχές που η εκδήλωση τρυφερότητας της μαμάς στο γιο με αγκαλιές, φιλιά και γλυκόλογα ήταν καταδικαστέα, με την αιτιολογία ότι το αγόρι δε θα γινόταν όσο σκληραγωγημένος θα έπρεπε. Άρα λοιπόν μη στερείτε άνευ λόγου και αιτίας από το παιδί σας αυτές τις όμορφες εκδηλώσεις. Αν μεγαλώνετε το γιο σας με υπερπροστατευτισμό, είναι σίγουρο ότι αυξάνονται οι πιθανότητες να αποκτήσει σχέση εξάρτησης μαζί σας. Μην ξεχνάτε ποτέ ότι μια από τις πιο βασικές επιδιώξεις σας στην ανατροφή των παιδιών γενικότερα πρέπει να είναι να γίνει ανεξάρτητο και να μπορεί να στέκεται στα πόδια του. Καλλιεργήστε το δυναμισμό του, έστω σε ένα βαθμό που να τον ωθεί να υλοποιεί βασικά πράγματα χωρίς να ζητάει τη βοήθειά σας. Και να κατανοήσει μέσω αυτής της λογικής ότι δεν είναι υπέρ του να ζητάει συνεχώς βοήθεια, ιδιαίτερα όσο περνούν τα χρόνια και μεγαλώνει. Μην ξεχνάτε να του λέτε και να του δείχνετε πόσο πιστεύετε στις δυνατότητές του και να τον παροτρύνετε να αποπειραθεί να πάρει μια κατάσταση στα χέρια του και να βρει λύση, χωρίς να φοβάται την αποτυχία ή τις συνέπειες.



Να αποφεύγετε κάθε είδους υπερβολές που μπαίνετε στον πειρασμό να κάνετε για να τον φροντίσετε, όταν ξέρετε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος. Ήδη κάνετε και θυσιάζετε πολλά για εκείνον, μην καταλήξετε λοιπόν να φέρεστε σα να είσαστε υπηρέτριά του. Μην τον δικαιολογείτε για τα πάντα και κάποιες φορές αφήστε τον να υπερασπιστεί τον εαυτό του μόνος του. Πρέπει να μάθει να βγαίνει μπροστά και να αναλαμβάνει την ευθύνη των πράξεών του και όχι να κρύβεται στην ασφάλεια της μανούλας. newsbeast loading…

