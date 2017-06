Ιούνιος 11th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Βασιλιάς στο χώμα…

Ο απόλυτος άρχοντας των χωμάτινων κορτ επέστρεψε μετά από διετή απουσία στην κορυφή του Ρολάν Γκαρός. Ο Ράφα Ναδάλ δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στον Σταν Βαβρίνκα, τον οποίο συνέτριψε 6-2, 6-3, 6-1 και κατέκτησε το γαλλικό τουρνουά για δέκατη φορά στην καριέρα του, σε σύνολο 13 συμμετοχών.

Ο Ισπανός μετέτρεψε τον τελικό σε παράσταση για ένα ρόλο, εκμεταλλευόμενος και την εμφανή κούραση του Ελβετού από τον δραματικό ημιτελικό της Παρασκευής κόντρα στον Αντι Μάρεϊ, και ολοκλήρωσε το φετινό τουρνουά χωρίς να χάσει ούτε σετ! Οι τελικοί του απλού ανδρών στο Όπεν της Γαλλίας:



ΕΤΟΣ ΝΙΚΗΤΗΣ ΦΙΝΑΛΙΣΤ

1891 Χ. Μπριγκς (Μ.Βρετανία) Π. Μπαϊνερές (Γαλλία)

1892 Ζαν Σοπφέρ (Γαλλία) Φράνσις Λούις Φέισιτ (ΗΠΑ)

1893 Λοράν Ριμπουλέ (Γαλλία) Ζαν Σοπφέρ (Γαλλία)

1894 Αντρέ Βασερό (Γαλλία) Ζεράρ Μπροσελέν (Γαλλία)

1895 Αντρέ Βασερό (Γαλλία) Λοράν Ριμπουλέ (Γαλλία)

1896 Αντρέ Βασερό (Γαλλία) Ζεράρ Μπροσελέν (Γαλλία)

1897 Πολ Αϊμέ (Γαλλία) Φράνκι Γουάρνταν (Μ.Βρετανία)

1898 Πολ Αϊμέ (Γαλλία) Πολ Λεμπρετόν (Γαλλία)

1899 Πολ Αϊμέ (Γαλλία) Πολ Λεμπρετόν (Γαλλία)

1900 Πολ Αϊμέ (Γαλλία) Αντρέ Πρεβόστ (Γαλλία)

1901 Αντρέ Βασερό (Γαλλία) Πολ Λεμπρετόν (Γαλλία)

1902 Μισέλ Βασερό (Γαλλία) Μαξ Ντεκουγκίς (Γαλλία)

1903 Μαξ Ντεκουγκίς (Γαλλία) Αντρέ Βασερό (Γαλλία)

1904 Μαξ Ντεκουγκίς (Γαλλία) Αντρέ Βασερό (Γαλλία)

1905 Μορίς Ζερμό (Γαλλία) Αντρέ Βασερό (Γαλλία)

1906 Μορίς Ζερμό (Γαλλία) Μαξ Ντεκουγκίς (Γαλλία)

1907 Μαξ Ντεκουγκίς (Γαλλία) Ρομπέρ Βαλέ (Γαλλία)

1908 Μαξ Ντεκουγκίς (Γαλλία) Μορίς Ζερμό (Γαλλία)

1909 Μαξ Ντεκουγκίς (Γαλλία) Μορίς Ζερμό (Γαλλία)

1910 Μορίς Ζερμό (Γαλλία) Φρανσουά Μπλανσί (Γαλλία)

1911 Αντρέ Γκομπέρ (Γαλλία) Μορίς Ζερμό (Γαλλία)

1912 Μαξ Ντεκουγκίς (Γαλλία) Αντρέ Γκομπέρ (Γαλλία)

1913 Μαξ Ντεκουγκίς (Γαλλία) Ζορζ Γκολτ (Γαλλία)

1914 Μαξ Ντεκουγκίς (Γαλλία) Ζαν Σαμαζεουίλ (Γαλλία)

1915-19 Δεν διεξήχθη

1920 Αντρέ Γκομπέρ (Γαλλία) Μαξ Ντεκουγκίς (Γαλλία)

1921 Ζαν Σαμαζεουίλ (Γαλλία) Αντρέ Γκομπέρ (Γαλλία)

1922 Ανρί Κοσέ (Γαλλία) Ζαν Σαμαζεουίλ (Γαλλία)

1923 Φρανσουά Μπλανσί (Γαλλία) Μαξ Ντεκουγκίς (Γαλλία)

1924 Ζαν Μποροτρά (Γαλλία) Ρενέ Λακόστ (Γαλλία)

1925 Ρενέ Λακόστ (Γαλλία) Ζαν Μποροτρά (Γαλλία)

1926 Ανρί Κοσέ (Γαλλία) Ρενέ Λακόστ (Γαλλία)

1927 Ρενέ Λακόστ (Γαλλία) Μπιλ Τίλντεν (ΗΠΑ)

1928 Ανρί Κοσέ (Γαλλία) Ρενέ Λακόστ (Γαλλία)

1929 Ρενέ Λακόστ (Γαλλία) Ζαν Μποροτρά (Γαλλία)

1930 Ανρί Κοσέ (Γαλλία) Μπιλ Τίλντεν (ΗΠΑ)

1931 Ζαν Μποροτρά (Γαλλία) Κριστιάν Μπουσούς (Γαλλία)

1932 Ανρί Κοσέ (Γαλλία) Τζιόρτζιο Ντε Στεφάνι (Ιταλία)

1933 Τζακ Κρόφορντ (Αυστραλία) Ανρί Κοσέ (Γαλλία)

1934 Γκότφριντ Φον Κραμ (Γερμανία) Τζακ Κρόφορντ (Αυστραλία)

1935 Φρεντ Πέρι (Μ.Βρετανία) Γκότφριντ Φον Κραμ (Γερμανία)

1936 Γκότφριντ Φον Κραμ (Γερμανία) Φρεντ Πέρι (Μ.Βρετανία)

1937 Χένερ Χένκελ (Γερμανία) Μπάνι Όστιν (Μ.Βρετανία)

1938 Ντον Μπαντζ (ΗΠΑ) Ρόντεριχ Μένζελ (Τσεχοσλοβακία)

1939 Ντόναλντ Μακ Νιλ (ΗΠΑ) Μπόμπι Ριγκς (ΗΠΑ)

1940-45 Δεν διεξήχθη (αγώνες στο Βισί)

1946 Μαρσέλ Μπερνάρ (Γαλλία) Γιάροζλαβ Ντρόμπνι (Τσεχοσλοβακία)

1947 Γιόζεφ Άσμποτ (Ουγγαρία) Έρικ Στάρτζες (Ν.Αφρική)

1948 Φρανκ Πάρκερ (ΗΠΑ) Γιάροζλαβ Ντρόμπνι (Τσεχοσλοβακία)

1949 Φρανκ Πάρκερ (ΗΠΑ) Μπαντζ Πάτι (ΗΠΑ)

1950 Μπαντζ Πάτι (ΗΠΑ) Γιάροζλαβ Ντρόμπνι (Τσεχοσλοβακία)

1951 Γιάροζλαβ Ντρόμπνι (Τσεχοσλοβακία) Έρικ Στάρτζες (Ν.Αφρική)

1952 Γιάροζλαβ Ντρόμπνι (Τσεχοσλοβακία) Φρανκ Σέντζμαν (Αυστραλία)

1953 Κεν Ρόουζγουολ (Αυστραλία) Βικ Σέιξας (ΗΠΑ)

1954 Τόνι Τράμπερτ (ΗΠΑ) Άρθουρ Λάρσεν (ΗΠΑ)

1955 Τόνι Τράμπερτ (ΗΠΑ) Σβεν Ντάβιντσον (Σουηδία)

1956 Λιού Χόουντ (Αυστραλία) Σβεν Ντάβιντσον (Σουηδία)

1957 Σβεν Ντάβιντσον (Σουηδία) Χέρμπερτ Φλαμ (ΗΠΑ)

1958 Μέρβιν Ρόουζ (Αυστραλία) Λούις Αγιάλα (Χιλή)

1959 Νικολά Πιετραντζέλι (Ιταλία) Ίαν Βέρμαακ (Ν.Αφρική)

1960 Νικολά Πιετραντζέλι (Ιταλία) Λούις Αγιάλα (Χιλή)

1961 Μανουέλ Σαντάνα (Ισπανία) Νικολά Πιετραντζέλι (Ιταλία)

1962 Ροντ Λέιβερ (Αυστραλία) Ρόι Έμερσον (Αυστραλία)

1963 Ρόι Έμερσον (Αυστραλία) Πιέρ Νταρμόν (Γαλλία)

1964 Μανουέλ Σαντάνα (Ισπανία) Νικολά Πιετραντζέλι (Ιταλία)

1965 Φρεντ Στολ (Αυστραλία) Τόνι Ροτς (Αυστραλία)

1966 Τόνι Ροτς (Αυστραλία) Ιστβάν Γκούλιας (Ουγγαρία)

1967 Ρόι Έμερσον (Αυστραλία) Τόνι Ροτς (Αυστραλία)

1968 Κεν Ρόουζγουολ (Αυστραλία) Ροντ Λέιβερ (Αυστραλία)

1969 Ροντ Λέιβερ (Αυστραλία) Κεν Ρόουζγουολ (Αυστραλία)

1970 Γιάν Κοντές (Τσεχοσλοβακία) Ζέλικο Φρανούλοβιτς(Γιουγκοσλαβία)

1971 Γιάν Κοντες (Τσεχοσλοβακία) Ίλιε Ναστάζε (Ρουμανία)

1972 Αντρές Χιμένο (Ισπανία) Πατρίκ Προυαζί (Γαλλία)

1973 Ίλιε Ναστάζε (Ρουμανία) Νίκολα Πίλιτς (Γιουγκοσλαβία)

1974 Μπιόρν Μποργκ (Σουηδία) Μανουέλ Οράντες (Ισπανία)

1975 Μπιόρν Μποργκ (Σουηδία) Γκιγιέρμο Βίλας (Αργεντινή)

1976 Αντριάνο Πανάτα (Ιταλία) Χάρολντ Σόλομον (ΗΠΑ)

1977 Γκιγιέρμο Βίλας (Αργεντινή) Μπράιαν Γκότφριντ (ΗΠΑ)

1978 Μπιόρν Μποργκ (Σουηδία) Γκιγιέρμο Βίλας (Αργεντινή)

1979 Μπιόρν Μποργκ (Σουηδία) Βίκτορ Πέτσι (Παραγουάη)

1980 Μπιόρν Μποργκ (Σουηδία) Βίτας Τζερουλάιτις (ΗΠΑ)

1981 Μπιόρν Μποργκ (Σουηδία) Ιβάν Λεντλ (Τσεχοσλοβακία)

1982 Ματς Βιλάντερ (Σουηδία) Γκιγιέρμο Βίλας (Αργεντινή)

1983 Γιανίκ Νοά (Γαλλία) Ματς Βιλάντερ (Σουηδία)

1984 Ιβάν Λεντλ (Τσεχοσλοβακία) Τζον Μακ Ένρο (ΗΠΑ)

1985 Ματς Βιλάντερ (Σουηδία) Ιβάν Λεντλ (Τσεχοσλοβακία)

1986 Ιβάν Λεντλ (Τσεχοσλοβακία) Μίκαελ Πέρνφορς (Σουηδία)

1987 Ιβάν Λεντλ (Τσεχοσλοβακία) Ματς Βιλάντερ (Σουηδία)

1988 Ματς Βιλάντερ (Σουηδία) Ανρί Λεκόντ (Γαλλία)

1989 Μάικλ Τσανγκ (ΗΠΑ) Στέφαν Έντμπεργκ (Σουηδία)

1990 Αντρές Γκόμεζ (Ισημερινός) Αντρέ Αγκάσι (ΗΠΑ)

1991 Τζιμ Κούριερ (ΗΠΑ) Αντρέ Αγκάσι (ΗΠΑ)

1992 Τζιμ Κούριερ (ΗΠΑ) Πετρ Κόρντα (Τσεχοσλοβακία)

1993 Σέρχι Μπρουγκουέρα (Ισπανία) Τζιμ Κούριερ (ΗΠΑ)

1994 Σέρχι Μπρουγκουέρα (Ισπανία) Αλμπέρτο Μπερασατέγκουι (Ισπανία)

1995 Τόμας Μούστερ (Αυστρία) Μάικλ Τσανγκ (ΗΠΑ)

1996 Γεβγκένι Καφέλνικοφ (Ρωσία) Μίκαελ Στιχ (Γερμανία)

1997 Γκουστάβο Κουερτέν (Βραζιλία) Σέρχι Μπρουγκουέρα (Ισπανία)

1998 Κάρλος Μόγια (Ισπανία) Άλεξ Κορέτια (Ισπανία)

1999 Αντρέ Αγκάσι (ΗΠΑ) Αντρέι Μεντβέντεφ (Ουκρανία)

2000 Γκουστάβο Κουερτέν (Βραζιλία) Μάγκνους Νόρμαν (Σουηδία)

2001 Γκουστάβο Κουερτέν (Βραζιλία) Άλεξ Κορέτια (Ισπανία)

2002 Άλμπερτ Κόστα (Ισπανία) Χουάν Κάρλος Φερέρο (Ισπανία)

2003 Χουάν Κάρλος Φερέρο (Ισπανία) Μάρτιν Φέρκερκ (Ολλανδία)

2004 Γκαστόν Γκαούντιο (Αργεντινή) Γκιγιέρμο Κορία (Αργεντινή)

2005 Ραφαέλ Ναδάλ (Ισπανία) Μαριάνο Πουέρτα (Αργεντινή)

2006 Ραφαέλ Ναδάλ (Ισπανία) Ρότζερ Φέντερερ (Ελβετία)

2007 Ραφαέλ Ναδάλ (Ισπανία) Ρότζερ Φέντερερ (Ελβετία)

2008 Ραφαέλ Ναδάλ (Ισπανία) Ρότζερ Φέντερερ (Ελβετία)

2009 Ρότζερ Φέντερερ (Ελβετία) Ρόμπιν Σόντερλινγκ (Σουηδία)

2010 Ραφαέλ Ναδάλ (Ισπανία) Ρόμπιν Σόντερλινγκ (Σουηδία)

2011 Ραφαέλ Ναδάλ (Ισπανία) Ρότζερ Φέντερερ (Ελβετία)

2012 Ραφαέλ Ναδάλ (Ισπανία) Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία)

2013 Ραφαέλ Ναδάλ (Ισπανία) Νταβίντ Φερέρ (Ισπανία)

2014 Ραφαέλ Ναδάλ (Ισπανία) Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία)

2015 Σταν Βαβρίνκα (Ελβετία) Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία)

2016 Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) Άντι Μάρεϊ (Μ.Βρετανία)

2017 Ραφαέλ Ναδάλ (Ισπανία) Σταν Βαβρίνκα (Ελβετία) δολ,αμπε

