Ιούνιος 11th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Από το +21 παραλίγο διακοπή

66-51 του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ στον 5ο τελικό της Α1 ανδρών και επέστρεψε την κορυφή του ελληνικού μπάσκετ μετά απο τρία χρόνια. Πρώτος σκόρερ για τους «πράσινους», που πανηγύρισαν το 35ο πρωτάθλημα της ιστορίας τους, ήταν ο Ρίβερς με 13 πόντους ενώ απο τον Ολυμπιακό ο Αγραβάνης με 10.



Τα δεκάλεπτα: 17-14, 27-36, 37-57, 51-66 Ο Παναθηναϊκός μετά από μια καταπληκτική εμφάνιση επικράτησε με66-51 του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ στον 5ο τελικό της Α1 ανδρών και επέστρεψε την κορυφή του ελληνικού μπάσκετ μετά απο τρία χρόνια. Πρώτος σκόρερ για τους «πράσινους», που πανηγύρισαν το 35ο πρωτάθλημα της ιστορίας τους, ήταν ο Ρίβερς με 13 πόντους ενώ απο τον Ολυμπιακό ο Αγραβάνης με 10.17-14, 27-36, 37-57, 51-66 Με το σκορ να είναι στο 48-64 υπέρ του Παναθηναϊκού, δύο λεπτά πριν το τέλος (38′) του αγώνα, οι οπαδοί των γηπεδούχων άναψαν καπνογόνα και πέταξαν κροτίδες εντός του αγωνιστικού χώρου και το ματς διακόπηκε προσωρινά. Οι διαιτητές του αγώνα ζήτησαν την εκκένωση του ΣΕΦ κάτι που έγινε περίπου μισή ώρα αργότερα, διαφορετικά οι Πειραιώτες θα μηδενίζονταν και θα τιμωρούνταν με αφαίρεση βαθμών από το νέο πρωτάθλημα.

Η χρυσή βίβλος των πρωταθλητών Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ

1927-28: Ηρακλής

1928-29: Πανελλήνιος

1929-30: Άρης

1931-34: Δεν έγινε

1934-35: Ηρακλής

1935-36: Νήαρ Ηστ

1936-37: Πανεπιστήμιο Αθηνών

1937-38: Δεν έγινε

1938-39: Πανελλήνιος

1939-40: Πανελλήνιος

1941-45: Δεν έγινε

1945-46: Παναθηναϊκός

1946-47: Παναθηναϊκός

1947-48: Δεν έγινε

1948-49: Ολυμπιακός

1949-50: Παναθηναϊκός

1950-51: Παναθηναϊκός

1951-52: Δεν έγινε

1952-53: Πανελλήνιος

1953-54: Παναθηναϊκός

1954-55: Πανελλήνιος

1955-56: Δεν έγινε

1956-57: Πανελλήνιος

1957-58: ΑΕΚ

1958-59: ΠΑΟΚ

1959-60: Ολυμπιακός

1960-61: Παναθηναϊκός

1961-62: Παναθηναϊκός

1962-63: ΑΕΚ



ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ

1963-64: ΑΕΚ

1964-65: ΑΕΚ

1965-66: ΑΕΚ

1966-67: Παναθηναϊκός

1967-68: ΑΕΚ

1968-69: Παναθηναϊκός

1969-70: ΑΕΚ

1970-71: Παναθηναϊκός

1971-72: Παναθηναϊκός

1972-73: Παναθηναϊκός

1973-74: Παναθηναϊκός

1974-75: Παναθηναϊκός

1975-76: Ολυμπιακός

1976-77: Παναθηναϊκός

1977-78: Ολυμπιακός

1978-79: Άρης

1979-80: Παναθηναϊκός

1980-81: Παναθηναϊκός

1981-82: Παναθηναϊκός

1982-83: Άρης

1983-84: Παναθηναϊκός

1984-85: Άρης

1985-86: Άρης



Α1 ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ

1986-87: Άρης

1987-88: Άρης

1988-89: Άρης

1989-90: Άρης

1990-91: Άρης

1991-92: ΠΑΟΚ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α1 ΑΝΔΡΩΝ

1992-93: Ολυμπιακός

1993-94: Ολυμπιακός

1994-95: Ολυμπιακός

1995-96: Ολυμπιακός

1996-97: Ολυμπιακός

1997-98: Παναθηναϊκός

1998-99: Παναθηναϊκός

1999-00: Παναθηναϊκός

2000-01: Παναθηναϊκός

2001-02: ΑΕΚ

2002-03: Παναθηναϊκός

2003-04: Παναθηναϊκός

2004-05: Παναθηναϊκός

2005-06: Παναθηναϊκός

2006-07: Παναθηναϊκός

2007-08: Παναθηναϊκός

2008-09: Παναθηναϊκός

2009-10: Παναθηναϊκός

2010-11: Παναθηναϊκός

2011-12: Ολυμπιακός

2012-13: Παναθηναϊκός

2013-14: Παναθηναϊκός

2014-15: Ολυμπιακός

2015-16: Ολυμπιακός

2016-17: Παναθηναϊκός δολ

