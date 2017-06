Ιούνιος 11th, 2017 by Χρήστος Μίμης



Η εορτή των Αγίων Πάντων, έχει καθιερωθεί από την Ελληνική Αστυνομία ως ημέρα τιμής στους απόστρατους αστυνομικούς, για την επιβράβευση τους και την αναγνώριση της προσφοράς τους στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας και γενικότερα στο κοινωνικό σύνολο κατά τη διάρκεια της θητείας τους.

Σήμερα 11 Ιουνίου 2017, Κυριακή των Αγίων Πάντων, γιορτάστηκε η «Ημέρα Τιμής των Αποστράτων της Ελληνικής Αστυνομίας» στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Κοζάνης, όπου τελέσθηκε Θεία Λειτουργία, Δοξολογία, αναγνώστηκε η Ημερήσια Διαταγή του κ. Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ ακολούθως πραγματοποιήθηκε μικρή δεξίωση στο χώρο του Επισκοπείου της Ιεράς Μητρόπολης Σερβίων & Κοζάνης.



Στην εκδήλωση παρέστησαν Πολιτικές και Στρατιωτικές Αρχές του τόπου, εκπρόσωποι των Μ.Μ.Ε., εκπρόσωποι συνδικαλιστικών φορέων καθώς και εν ενεργεία και απόστρατοι Αστυνομικοί.

Παρόμοιες εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στις έδρες των υπολοίπων Περιφερειακών Ενοτήτων της Δυτικής Μακεδονίας, Γρεβενά, Καστοριά και Φλώρινα.

