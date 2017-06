Ιούνιος 11th, 2017 by Σταματίνα

Λένε πως πολλές γυναίκες θα έκαναν τα πάντα για να χάσουν τα κιλά που τις ενοχλούν. Ακραίες δίαιτες με ελάχιστο φαγητό, γυμναστική χωρίς σταματημό, λήψη χαπιών και όλα αυτά για να έχουν το κορμί που θέλουν.



Η τελευταία επικίνδυνη «τάση» που έχει κάνει την εμφάνισή της είναι η «δίαιτα της Ωραίας Κοιμωμένης», όπως λέγεται. Αυτό που θέλει η συγκεκριμένη δίαιτα είναι πολλές ώρες ύπνου που σκοπό έχουν να εμποδίσουν την κατανάλωση φαγητού. Μπορεί ο ύπνος να κάνει καλό, ωστόσο, η συγκεκριμένη δίαιτα ενθαρρύνει όσους την ακολουθούν να κοιμούνται για 20 ώρες λαμβάνοντας υπνωτικά χάπια. «Παίρνω μερικά πολύ δυνατά παυσίπονα, τα οποία συνήθως με ναρκώνουν και με κοιμίζουν για ώρες. Πειράζουν το στομάχι και περιορίζουν την πείνα σου κάπως, οπότε το κάνω όλη την ώρα» γράφει μια γυναίκα σε φόρουμ που προωθεί την ανορεξία και στο οποίο μοιράζονται επικίνδυνες πρακτικές. «Λατρεύω το να κοιμάμαι για να αποφεύγω το φαγητό. Είναι πολύ εύκολο για εμένα γιατί είμαι κουρασμένη 99 φορές στις 100», αναφέρει μία άλλη. Οι ειδικοί, ωστόσο, μιλούν για μια ακραία πρακτική και κρούουν των κώδωνα του κινδύνου σχετικά με τη λήψη ηρεμιστικών χαπιών, τα οποία μπορεί να είναι και εθιστικά. «Αν οι άνθρωποι πρέπει να βασίζονται σε φάρμακα για να κοιμηθούν – ειδικά (φάρμακα) όπως οι Βενζοδιαζεπίνες, τα οποία είναι πολύ εθιστικά – το άτομο βρίσκεται αντιμέτωπο με τον κίνδυνο του εθισμού» αναφέρει η Δρ. Τρέισι Γουέιντ, καθηγήτρια ψυχολογίας στο πανεπιστήμιο του Φλίντερς. «Δεν είναι μόνο το ότι «εξαναγκάζουν» το σώμα τους σε περισσότερο ύπνο από ότι χρειάζεται, αλλά και το ότι χρειάζονται όλο και μεγαλύτερες δόσεις φαρμάκου, για να πετύχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα», προσθέτει.



Οπως τονίζει, άνθρωποι που κοιμούνται για 20 ώρες δεν ζουν τη ζωή τους, με αποτέλεσμα να οδηγούνται σε κατάθλιψη. «Η ιδέα της αποχής από τη ζωή και της διαμονής στο κρεβάτι μπορεί να είναι ελκυστική» επισημαίνει «αλλά κανείς δεν μιλάει για το πώς θα τα καταφέρεις τις ώρες στις οποίες θα είσαι ξύπνιος, και θα είσαι πολύ πεινασμένος και αποπροσανατολισμένος, με αυξημένα επίπεδα κατάθλιψης και θρεπτικής στέρησης». iefimerida loading…

