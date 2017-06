Ιούνιος 11th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Φέτος, η Εκδήλωση Τιμής και Μνήμης για τη Μάχη του Σπηλαίου υπό τον Οπλαρχηγό Θεόδωρο Ζιάκα θα έχει πολλές ιδιαιτερότητες και δραστηριότητες πέραν των καθιερωμένων.

Πρώτον, θα πραγματοποιηθεί μόνο την Κυριακή. Δεν θα έχει γλέντι το βράδυ του Σαββάτου. Δεύτερον, μετά την κατάθεση στεφάνων θα γίνει ξενάγηση στον χώρο της μάχης από τον συνταξιούχο δάσκαλο του χωριού, που δίδαξε γενιές και γενιές, κ. Ιωάννη Πέτρου, τον οποίο και ευχαριστούμε θερμά. Για την πραγματοποίηση της ξενάγησης θα λάβει μέρος για πρώτη φορά η ομάδα κυνηγών «Orliakas Hunter». Επίσης, για πρώτη φορά θα συμμετάσχει στην εκδήλωση και η Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Σπηλαίου. (Ι.Λ.Ε.Σ.). Ο Σύλλογος Σπηλαιωτών Θεσσαλονίκης ευχαριστεί θερμά όλους όσοι θα βοηθήσουν στη διεκπεραίωση μιας επιτυχημένης και ξεχωριστής εκδήλωσης. Τέλος, ευχαριστούμε θερμά το χορευτικό του Δήμου Γρεβενών που κάθε χρόνο μας τιμά με την παρουσία του.

Το πρόγραμμα:

Συνδιοργανωτές της Εκδήλωσης:

– Σύλλογος Σπηλαιωτών Θεσσαλονίκης.

– Ιστορική & Λαογραφική Εταιρεία Σπηλαίου (Ι.Λ.Ε.Σ.).

– Δήμος Γρεβενών.

– Τοπική Κοινότητα Σπηλαίου Σύλλογος Σπηλαιωτών Θεσσαλονίκης

