Ιούνιος 11th, 2017 by Σταματίνα

Την κατάργηση των πρόωρων συντάξεων πριν από τα 62 έτη προβλέπει διάταξη- βόμβα την οποία ετοίμασε το υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με τον «Ελεύθερο Τύπο».



Η εν λόγω διάταξη επρόκειτο να κατατεθεί στο νομοσχέδιο, αλλά αποφασίστηκε την τελευταία στιγμή να μην συμπεριληφθεί στα υπόλοιπα μέτρα, προκειμένου να μην υπάρξουν αντιδράσεις από βουλευτές της κυβέρνησης. Ομως, σύμφωνα με το δημοσίευμα, η διάταξη παραμένει σε «εφεδρεία» μέχρι νεωτέρας.



Ουσιαστικά αυτή αναφέρει ότι οι υπάλληλοι θα μπορούν να αποχωρούν με όρια ηλικίας για μειωμένη σύνταξη, αλλά αυτή δεν θα καταβάλλεται αν η διαφορά ηλικίας μεταξύ πλήρους και μειωμένης είναι πάνω από πέντε έτη. Η διάταξη αφορά το συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου, αλλά ανοίγει τον δρόμο για ανάλογη εφαρμογή και στα ταμεία μισθωτών του ιδιωτικού φορέα, δηλαδή το ΙΚΑ, τα ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών και άλλους φορείς που έχουν καθεστώς πρόωρης εξόδου. iefimerida loading…

This entry was posted on Κυριακή, Ιούνιος 11th, 2017 at 17:16 and is filed under ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.