Ιούνιος 11th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Στο Αργος Ορεστικό έγινε χθες το 2ο Γκραν Πρι της σεζόν με τη συμμετοχή κορυφαίων Ελλήνων αθλητών. Ανάμεσά τους και η Γρεβενιώτισσα, αθλήτρια του ΓΣΓ Ελένη Κουτσαλιάρη που με άλμα 6.08m στο μήκος, κέρδισε την δεύτερη θέση, πίσω από την Νεκταρία Παναγή από την Κύπρο, που πήδησε 6.59m.

H Ελένη έκανε κι άλλα δύο άλματα πάνω από τα 6.00m:

5.80 6.08 5.84 5.90 6.04 6.06

w:+0.4 w:+0.9 w:+0.7 w:+0.7 w:+0.6 w:+0.2

