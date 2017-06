Ιούνιος 11th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Τουλάχιστον τρεις μήνες υπολογίζουν στελέχη της ΔΕΗ ότι θα χρειαστούν για να διατυπώσουν ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με το μέγεθος της καταστροφής που σημειώθηκε στο ορυχείο του Αμύνταιου το πρωί της Κυριακής μετά την κατολίσθηση εκατομμυρίων τόνων χώματος. Η κατολίσθηση χτύπησε ένα μέτωπο εξόρυξης που αγγίζει τα τρία χιλιόμετρα και, σύμφωνα με τους πρώτους υπολογισμούς, φαίνεται να έχει συμπαρασύρει περίπου 25 εκατ. τόνους λιγνίτη δηλαδή το μεγαλύτερο και καλύτερο κοίτασμα του ορυχείου.

Τους επόμενους μήνες, έπειτα από εντατικές έρευνες και τομές στα 3.500 στρέμματα που καταλαμβάνουν οι όγκοι χωμάτων της κατολίσθησης θα είναι σε θέση να γνωρίζουν στη ΔΕΗ σε τι ποσότητες το κοίτασμα που είναι θαμμένο στην κατολίσθηση είναι αξιοποιήσιμο και προς εκμετάλλευση. Για να γίνουν κατανοητά ορισμένα αριθμητικά μεγέθη που σχετίζονται με το ενδεχόμενο της οριστικής απώλειας του κοιτάσματος, σημειώνεται ότι η αξία του κοιτάσματος των 25 εκατ. τόνων σε τρέχουσες τιμές του ανταγωνισμού (20 ευρώ/τόνος) που δουλεύει το ορυχείο της ΔΕΗ, αγγίζει τα 500 εκατ. ευρώ χωρίς να έχει υπολογιστεί το κόστος της απώλειας του εξοπλισμού και αλλά τρέχοντα κόστη και δαπάνες που θα βαρύνουν την επιχείρηση. αμπε

This entry was posted on Κυριακή, Ιούνιος 11th, 2017 at 19:36 and is filed under ΠΑΡΑΞΕΝΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΤΑΞΙΔΙΑ, ΦΛΩΡΙΝΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.