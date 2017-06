Ιούνιος 11th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Μετά τους νυχτερινούς αγώνες βόλεϊ που πραγματοποίησε ο Γυμναστικός Σύλλογος Γρεβενών το Σάββατο στην κεντρική πλατεία Γρεβενών, σειρά είχαν οι αγώνες mini volley της Κυριακής, με την συμμετοχή περίπου 500 αθλητών-τριών από 12 συλλόγους. Την..διατροφή τους, είχε αναλάβει το ΙΕΚ Γρεβενών όπου σπουδαστές του τμήματος μαγειρικής – ζαχαροπλαστικής προσέφεραν δωρεά στους επισκέπτες τις δημιουργίες τους.

Ο Διευθυντής του ΙΕΚ Γρεβενών, Χρήστος Τριμίντζιος μιλά στην camera του Grevena TV γι αυτή την πρωτοβουλία:



Ο καιρός όμως, έπαψε περίπου στις 11:30 πμ να είναι σύμμαχος, με αποτέλεσμα η έντονη βροχόπτωση που ακολούθησε, σταμάτησε απότομα τις όποιες εκδηλώσεις είχε ετοιμάσει ο ΓΣΓ.

Έτσι και η τιμητική βράβευση για την προσφορά της Μαρίας Τσιρτσιάνη στο άθλημα του βόλεϊ πήρε παράταση για άλλη χρονική περίοδο. Η ίδια μιλώντας στο star-fm.gr δήλωσε συγκινημένη για την τιμή που της επιφύλαξε ο ΓΣΓ.

Εικόνες στον ΑΕΤΟ



