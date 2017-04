Απρίλιος 12th, 2017 by Σταματίνα

Ήρθε ξανά στο προσκήνιο λόγω της αδελφής του, Ειρήνης Παπαδοπούλου, που συμμετέχει στο Survivor, όταν έσπευσε να την υπερασπιστεί μετά την προβολή ενός επεισοδίου.



Ο Στάθης Παπαδόπουλος όμως, δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, αρκεί να θυμηθείς πού τον έχεις ξαναδεί.

Εχουν περάσει 19 χρόνια από τότε που ο Χρήστος Γιάνναρης σκηνοθέτησε την ταινία «Από την άκρη της πόλης». Έναν ύμνο στη διαφορετικότητα, και μια από τις πιο πολυσυζητημένες (1998) αφίξεις στις αίθουσες, τόσο για το δυνατό σενάριο, όσο και για τις συγκλονιστικές ερμηνείες. Τότε ήταν που το όνομα του Στάθη Παπαδόπουλου ακουγόταν σε κάθε καλλιτεχνικό στέκι, σε κάθε φουαγιέ. Ο νεαρός φέρελπις ηθοποιός, ήταν αυτός που έδωσε σάρκα και οστά στον Σάσα. Εναν Ρωσοπόντιο έφηβο που με την παρέα του στο Μενίδι αποτόλμησε την κατάκτηση της μεγάλης πόλης που απλώνονταν στα πόδια του.



«Οι πλάκες στη γειτονιά, οι βόλτες στα μπορντέλα και στους μεγάλους δρόμους προς το κέντρο, μικροκλοπές και ψωνιστήρι στην Ομόνοια συνδέουν την παρέα. Οι ζωές τους, οι αξίες που κουβαλάνε και οι δεσμοί αίματος που τους ενώνουν καταρρέουν όταν θα έρθουν σε επαφή με τον ανελέητο κόσμο που με ορμή ξεκίνησαν από την άκρη της πόλης να κατακτήσουν» αναφέρει η περίληψη της ταινίας. Ο Στάθης Παπαδόπουλος, ήρθε στην Ελλάδα με την οικογένειά του από το Καζακστάν όταν ήταν 10 χρονών. Βίωσε μια σκληρή πραγματικότητα, με τη γλώσσα να δυσκολεύει κάθε του κίνηση. Το όνειρό του ήταν να γίνει χορευτής. Ξεκίνησε να χορεύει στο Factory ως go-go boy. Εκεί τον είδε ο Γιάνναρης και κάπως έτσι ο Στάθης θα σταματήσει το χορό και θα ξεκινήσει την υποκριτική. Έπαιξε σε όλες τις ταινίες του σκηνοθέτη «Από την άκρη της πόλης», «Δεκαπενταύγουστος», «Όμηρος». Δεν βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα. Εδώ και περίπου έξι χρόνια ζει στο Βερολίνο με τη γυναίκα και το παιδί του. Μάλιστα έχει αλλάξει καριέρα και ασχολείται με τη μαγειρική. bovary loading…

