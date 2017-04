Απρίλιος 12th, 2017 by Σταματίνα

Για πολλές από εμάς είναι το μαγικό μείγμα που μας κάνει να «ανοίξουμε» τα μάτια μας το πρωί και να ξεστομίσουμε την πρώτη λέξη, σε άλλες δίνει ενέργεια το μεσημέρι, όταν η πείνα και η κούραση αρχίζει και τις καταβάλλει και για μερικές είναι το «βραδινό ξυπνητήρι» που τις κάνει να αντέξουν λίγο ακόμη.



Μπορεί, λοιπόν, μερικές να μην συμφωνείτε, αλλά σίγουρα οι περισσότερες είστε πεπεισμένες πως χωρίς τον καφέ… η καθημερινότητα είναι ανυπόφορη. Ωστόσο, σύμφωνα με την διατροφολόγο Χάρλει Στριτ υπάρχουν και τροφές που έχουν την ίδια «λειτουργία» με τον καφέ και σου δίνουν εξίσου αρκετή ενέργεια το πρωί. Αν, λοιπόν, θέλεις να κάνεις μία καφε-αποτοξίνωση και δεν ξέρεις με τι να μπουστάρεις τον οργανισμό σου το πρωί που ξυπνάς, δοκίμασε κάποια (ή κάποιες) από τις παρακάτω τροφές. Μήλα Κι όμως προτίμησε όταν ξυπνήσεις να φας για πρωινό ένα μήλο. Γιατί; Tα μήλα περιέχουν μία ουσία, την κερσετίνη (ή βαλανοκετόνη), η οποία είναι αντιοξειδωτική και προστατεύει τα κύτταρα του εγκεφάλου σου. Έρευνες έχουν δείξει πως καταναλώνοντας τροφές με αυτή την ουσία, έχουμε περισσότερες αντοχές και διάθεση για αερόβια άσκηση. Από την άλλη, η κερσετίνη «προστατεύει» τα κύτταρα του εγκεφάλου μας από τις ελεύθερες ρίζες που ευθύνονται για την κόπωση. Άλλες τροφές με κερσετίνη είναι οι ντομάτες, οι πιπεριές, η πράσινη σαλάτα όπως το σπανάκια και το μαρούλι. Αβγά

Αυγά, από τις πιο θρεπτικές τροφές και μεγάλη πηγή πρωτεϊνών. Οι κρόκοι των αυγών είναι πλούσιοι σε βιταμίνες Β, ενώ η ουσία χολίνη που περιέχουν σου δίνει περισσότερη ενέργεια. Ξηροί Καρποί Το μαγνήσιο είναι το τέταρτο στοιχείο στο σώμα μας με την μεγαλύτερη ποσότητα. Σκέψου πως κάθε κύτταρο του οργανισμού μας περιέχει μαγνήσιο. Ωστόσο, κατά την διάρκεια της άσκησης μπορεί να χρειαστείς 20% περισσότερο μαγνήσιο απ ότι όταν ξεκουράζεσαι. Που θα το βρεις;



Τα καρύδια, τα αμύγδαλα και τα κάσιους είναι οι καρποί με τα υψηλότερα επίπεδα μαγνησίου.

Οι ξηροί καρποί είναι πλούσια πηγή σε πρωτεΐνες και φυσικά λίπη με αποτέλεσμα να μας κάνουν να νιώθουμε περισσότερο χορτάτοι. Σοκολάτα

Μπορεί να έχει ζάχαρη, αλλά το έχουν πει και οι ειδικοί…η σοκολάτα μας δίνει ενέργεια και μας βοηθά να συγκεντρωθούμε περισσότερο σε αυτό που κάνουμε. Η μαύρη σοκολάτα δε, περιέχει καφεΐνή, πράγμα που σημαίνει πως μας βοηθά να πάρουμε τα πάνω μας, κάθε φορά πουν νιώθουμε κουρασμένες. Νερό Αν είσαι ένα βήμα πριν σε πάρει ο ύπνος στο γραφείο, τότε εκτός από κουρασμένη, είναι πολύ πιθανό να είσαι και αφυδατωμένη.



Φρόντισε να έχει ένα μπουκαλάκι κοντά στο γραφείο σου, ώστε να πίνεις τακτικά νερό. Έτσι θα είσαι σε εγρήγορση περισσότερη ώρα… ακόμη και μετά το μεσημεριανό. Φρέσκα εποχικά προϊόντα Όπως και να έχει τα εποχικά προϊόντα έχουν μεγαλύτερη θρεπτική αξία από αυτά με περισσότερα συντηρητικά ή τα τυποποιημένα. Επίσης, όσο πιο φρέσκο είναι ένα προϊόν, τόσο περισσότερη ενέργεια έχετε αφού το φάτε. Γι΄αυτό, μία βόλτα στη λαϊκή, ίσως είναι περισσότερο ωφέλιμη απ΄όσο νομίζεις. bovary loading…

