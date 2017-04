Απρίλιος 12th, 2017 by Σταματίνα

Υλικά: 1 ματσάκι άνιθο ψιλοκομμένο



3 αυγά

λάδι για τηγάνισμα

2 κρεμμύδια τριμμένα

1 1/2 φλυτζάνι αλεύρι

1 φλυτζάνι φρυγανιά τριμμένη

αλάτι, πιπέρι

1 κιλό χταπόδι

1 σκόρδο

1/2 ματσάκι μαϊντανό ψιλοκομμένο

1 πράσο ψιλοκομμένο Εκτέλεση:



Πλένετε το χταπόδι και το περνάτε από την μηχανή του κιμά -Βάζετε σε ένα μπώλ όλα τα υλικά -Αλατοπιπερώνετε -Ζυμώνετε καλά -Πλάθετε το μείγμα σε κεφτέδες -Σε ένα πιάτο βάζετε το αλέυρι -Βάζετε σε ένα τηγάνι το λάδι να κάψει -Αλευρώνετε τους κεφτέδες -Τηγανίζετε και από τις δύο πλευρές -Προαιρετικά σερβίρονται και με κόκκινη σάλτσα sintages loading…

