Ανακοίνωση με την οποία ξεκαθαρίζεται ότι οι ομάδες που δεν θα λάβουν αδειοδότηση, θα υποβιβάζονται, εξέδωσε η Σούπερ Λιγκ. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, όποιες ΠΑΕ δεν λάβουν άδεια συμμετοχής λόγω «α) ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Ελληνικό Δημόσιο η τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης β) ληξιπρόθεσμων οφειλών προς αθλητικό προσωπικό της ΠΑΕ (ήτοι ποδοσφαιριστές, προπονητές και βοηθούς προπονητών η μέλη του τεχνικού επιτελείου) είτε γ) ληξιπρόθεσμων οφειλών προς έτερες ΠΑΕ, ημεδαπά ποδοσφαιρικά σωματεία η αλλοδαπές ποδοσφαιρικές εταιρείες η σωματεία», θα υποβιβάζονται.



Αναλυτικά η ανακοίνωση: Με αφορμή διάφορα δημοσιεύματα στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, αλλά και ερωτήματα που ετέθησαν, από την SUPERLEAGUE ανακοινώνονται τα παρακάτω, σχετικά με το θέμα υποβιβασμού των ομάδων, λόγω μη αδειοδότησης: Όπως είναι γνωστό, το Διοικητικό Συμβούλιο της SUPERLEAGUE στη συνεδρίαση του της 20 Νοεμβρίου 2015 (πρακτικό Δ.Σ. 147), αποφάσισε μεταξύ άλλων, τα εξής: «ΠΑΕ που θα συμμετέχει στο Πρωτάθλημα Super League περιόδου 2016-2017 η οποία δεν θα λάβει άδεια Ε.Π.Ο. κατά τη διαδικασία αδειοδότησης Απριλίου-Μαϊου 2017, θα καταλαμβάνει την τελευταία θέση του Πρωταθλήματος Super League περιόδου 2016-17 και θα υποβιβάζεται στη Football League, μόνον όμως αν ο λόγος μη αδειοδότησης συνίσταται είτε α) στην ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Ελληνικό Δημόσιο η τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης η β) στην ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών προς αθλητικό προσωπικό της ΠΑΕ (ήτοι ποδοσφαιριστές, προπονητές και βοηθούς προπονητών η μέλη του τεχνικού επιτελείου) είτε γ) στην ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών προς έτερες ΠΑΕ, ημεδαπά ποδοσφαιρικά σωματεία η αλλοδαπές ποδοσφαιρικές εταιρείες η σωματεία.



Σε περίπτωση που οι ΠΑΕ που δεν θα λάβουν άδεια Ε.Π.Ο. (εκ των ως άνω λόγων) είναι περισσότερες εξ αυτών που κατά την οικεία προκήρυξη της Super League υποβιβάζονται στη Football League, τότε σε κάθε περίπτωση θα υποβιβάζεται το σύνολο των μη αδειοδοτημένων ΠΑΕ, ακόμη κι αν υπερβαίνει τον αριθμό των ομάδων που υποβιβάζονται κατά την εν λόγω προκήρυξη (λ.χ. αν κατά την προκήρυξη υποβιβάζονται 2 ΠΑΕ και δεν λάβουν άδεια 3 ΠΑΕ, θα υποβιβαστούν και οι 3 ΠΑΕ, αλλά ουδεμία έτερη ΠΑΕ της Super League)….. Ο ως άνω κανόνας και η ποινή του υποβιβασμού δεν θα ισχύει σε περίπτωση που ο λόγος μη αδειοδότησης είναι οποιοσδήποτε άλλος πλην των ως άνω ειδικά αναφερομένων». Η ως άνω απόφαση απεστάλη στην Ε.Π.Ο. με το υπ αριθμόν πρωτ. 8267/25-11-2015 έγγραφο της SUPERLEAGUE και εγκρίθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Ο. στη συνεδρίαση της 17.12.2015(πρακτικό 52) και γνωστοποιήθηκε η παραπάνω έγκριση με το υπ αριθμόν πρωτ. 39615/21-12-2015 έγγραφο της Ε.Π.Ο., προς τις Super League και Football League. Newsroom ΔΟΛ loading…

